У Британії cтворили електричний акумулятор для яхти преміум-класу
Виробник Williams Advanced Engineering спільно з компанією OXIS Energy Ltd розробили першу у світі акумуляторну систему для люксової 40-футової електричної яхти.
Два важковаговики у галузі високоефективних акумуляторних технологій об’єдналися для створення першого у світі розкішного човна з літій-сірчаною батареєю, повідомляє New Atlas.
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Яким буде електричний човен?
Постачальник Williams Advanced Engineering та компанія OXIS Energy Ltd. розробили акумуляторну батареєю потужністю 400 кВт-год. Літій-сірчана технологія буде встановлена на 40-футовій яхті, яку побудує Yachts de Luxe of Singapore. Дальність дії складе від 70 до 100 морських миль при крейсерській швидкості.
У компанії вважають, що технологія акумуляторної системи може бути застосована до інших морських суден та відкриває потенціал для додаткових секторів, таких як аерокосмічна промисловість, міська повітряна мобільність та оборона.
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