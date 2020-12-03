Виробник Williams Advanced Engineering спільно з компанією OXIS Energy Ltd розробили першу у світі акумуляторну систему для люксової 40-футової електричної яхти.

Два важковаговики у галузі високоефективних акумуляторних технологій об’єдналися для створення першого у світі розкішного човна з літій-сірчаною батареєю, повідомляє New Atlas.

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Яким буде електричний човен?

Постачальник Williams Advanced Engineering та компанія OXIS Energy Ltd. розробили акумуляторну батареєю потужністю 400 кВт-год. Літій-сірчана технологія буде встановлена на 40-футовій яхті, яку побудує Yachts de Luxe of Singapore. Дальність дії складе від 70 до 100 морських миль при крейсерській швидкості.

Окрім того, літій-сірчана система не покладається на токсичні або рідкісноземельні матеріали, надаючи більш безпечну альтернативу двигуну для використання у відкритих водоймах. Після закінчення терміну придатності батареї матеріали можна утилізувати, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

У компанії вважають, що технологія акумуляторної системи може бути застосована до інших морських суден та відкриває потенціал для додаткових секторів, таких як аерокосмічна промисловість, міська повітряна мобільність та оборона.

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Коли представлять новинку?