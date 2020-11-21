Японский дизайнер Ясухиро Сузуки создал катер Zipper Fastener Ship, форма которого напоминает огромную застежку-молнию для одежды или обуви.

Новый дизайн судна разработчик представил на выставке Designart Tokyo 2020, об этом сообщает Autoevolution.

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Длина катера составляет примерно 9 метров, у него хромированный корпус. Судно успешно прошло испытания на воде: с 31 октября по 8 ноября оно курсировало по реке Сумида.

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Заметим, что впервые Сузуки создал такую ​​масштабную модель катера еще в 2004 году, а первое полноразмерное судно представил в 2010 году.

Как появилась идея

Сузуки пояснил, что вдохновило его на создание такого катера. Он увидел из иллюминатора самолета, как движется вода, когда по ней проходит судно.

По его мнению, это очень напоминало молнию, которая разделяет воду – так же, как кто-то расстегивает куртку. Именно поэтому японец решил воплотить такое видение в реальность.

Как выглядит катер Zipper Fastener Ship / Фото Autoevolution