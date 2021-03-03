Боевой дрон Loyal Wingman от Boeing совершил первый полет: мощное видео
Беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman, разработанный компанией Boeing по заказу ВВС Австралии, совершил первый полет. Испытания прошли на полигоне "Вумера".
Источник:Boeing
Эксперты проверили, как Loyal Wingman работает на разных скоростях, оценили работу его двигателей и бортовой электроники. Тестовые полеты назвали успешными.
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Важные подробности
Полет первого военного самолета, изготовленного в Австралии за более чем лет, выполнялся под наблюдением летчика-испытателя Boeing. Он наблюдал за дроном с наземной станции управления.
Первый полет Loyal Wingman – это важный шаг в долгосрочном и важном проекте для ВВС и Boeing Australia. Мы рады участвовать в этом,
– подчеркнула Кэт Робертс, вице-маршал авиации.
"Boeing и Австралия первыми внедряют полностью интегрированные боевые операции с использованием самолетов с экипажем и без экипажа", – заявила Линн Карет, гендиректор Boeing Defense.
При поддержке более 35 австралийских промышленных групп и благодаря использованию инновационных процессов Boeing смогла пройти путь от проекта к первому полету всего лишь за 3 года.
Испытания Loyal Wingman на полигоне "Вумера": смотрите видео Boeing
Ранее беспилотник Loyal Wingman успешно прошел испытания на взлетной полосе аэродрома в Австралии. Как это было – смотрите в видео по ссылке.
Что известно о Loyal Wingman: коротко
- Это беспилотный самолет, длиной 11 метров с дальностью полета более 3 700 километров.
- Он сможет сопровождать истребители F / A-18E / F и F / A-18G Super Hornet, дополняя их ударную мощь.
- Кроме того, этот боевой дрон также сможет выступать отдельной боевой единицей.
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