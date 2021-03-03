Беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman, разработанный компанией Boeing по заказу ВВС Австралии, совершил первый полет. Испытания прошли на полигоне "Вумера".

Эксперты проверили, как Loyal Wingman работает на разных скоростях, оценили работу его двигателей и бортовой электроники. Тестовые полеты назвали успешными.

Примечательно Мирового образца: "Антонов" разработает отечественный ударный беспилотник

Важные подробности

Полет первого военного самолета, изготовленного в Австралии за более чем лет, выполнялся под наблюдением летчика-испытателя Boeing. Он наблюдал за дроном с наземной станции управления.

Первый полет Loyal Wingman – это важный шаг в долгосрочном и важном проекте для ВВС и Boeing Australia. Мы рады участвовать в этом,

– подчеркнула Кэт Робертс, вице-маршал авиации.

"Boeing и Австралия первыми внедряют полностью интегрированные боевые операции с использованием самолетов с экипажем и без экипажа", – заявила Линн Карет, гендиректор Boeing Defense.

При поддержке более 35 австралийских промышленных групп и благодаря использованию инновационных процессов Boeing смогла пройти путь от проекта к первому полету всего лишь за 3 года.

Испытания Loyal Wingman на полигоне "Вумера": смотрите видео Boeing​

Ранее беспилотник Loyal Wingman успешно прошел испытания на взлетной полосе аэродрома в Австралии. Как это было – смотрите в видео по ссылке.

Что известно о Loyal Wingman: коротко