Американская компания Boeing совместно с армией Австралии разработала беспилотник под названием Loyal Wingman, который успешно прошел испытания на взлетной полосе аэродрома. Ожидается, что самолет поднимется в небо уже в этом году.

Разработчики отмечают, что военно-воздушные силы сотрудничают с промышленностью, чтобы гарантировать внедрение инновационных решений для удовлетворения будущих приоритетов компании. Проект Boeing Loyal Wingman – яркий пример того, чего можно достичь применив такой системный подход, рассказывает Boeing.

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Наблюдать за тем, как прототип выходит на взлетно-посадочную полосу для этого испытания на низкой скорости, – это захватывающий момент – еще одна важная веха в разработке перед первым полетом, – сказала вицемаршал авиации и глава ВВС Австралии Кэт Робертс.

Как это произошло?

Беспилотный самолет достиг максимальной скорости 26 км/ч на земле, а затем – продемонстрировал свои возможности маневрирования и остановку по команде. Так, инженеры смогли проверить работу и интеграцию систем самолета, в частности рулевое управление, торможение и управление двигателем подвижного самолета, чтобы убедиться, что технология – является совершенной.

Система будет осуществлять полеты вместе с другими платформами, применяя искусственный интеллект

Отмечают, что модульная носовая часть подстраивается под конкретные нужды. Разработчики использовали стандартный подход ко взлету и посадке, поэтому БПЛА подойдет для многих миссий и типов взлетно-посадочных полос.

Независимость от взлетно-посадочной полосы гарантирует, что самолет будет очень гибкой и адаптированной системой для наших клиентов по всему миру. Это последнее испытание знаменует собой первое полностью беспилотное движение Loyal Wingman и приближает нас к первому полету, – подытожил программный директор Boeing Airpower Teaming System Шейн Арнотт.

Добавим, три прототипа Loyal Wingman станут основой системы Airpower Teaming System, которую компания Boeing вскоре предложит клиентам по всему миру.