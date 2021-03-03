Бойовий дрон Loyal Wingman від Boeing здійснив перший політ: потужне відео
Безпілотний літак-винищувач Loyal Wingman, розроблений компанією Boeing на замовлення ВПС Австралії, здійснив перший політ. Випробування відбулися на полігоні "Вумера".
Джерело:Boeing
Експерти перевірили, як Loyal Wingman працює на різних швидкостях, оцінили роботу його двигунів та бортової електроніки. Тестові польоти назвали успішними.
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Важливі подробиці
Політ першого військового літака, виготовленого в Австралії за понад 50 років, виконувався під наглядом льотчика-випробувача Boeing. Він спостерігав за дроном з наземної станції управління.
Перший політ Loyal Wingman – це важливий крок у довгостроковому та важливому проєкті для ВПС та Boeing Australia. Ми раді брати участь у цьому,
– підкреслила Кет Робертс, віцемаршал авіації.
"Boeing та Австралія першими впроваджують повністю інтегровані бойові операції з використанням літаків з екіпажем та без екіпажа", – заявила Лінн Карет, гендиректорка Boeing Defense.
За підтримки понад 35 австралійських промислових груп та завдяки використанню інноваційних процесів Boeing змогла пройти шлях від проєкту до першого польоту всього лише за 3 роки.
Випробування Loyal Wingman на полігоні "Вумера": дивіться відео Boeing
Раніше безпілотник Loyal Wingman успішно пройшов випробування на злітній смузі аеродрому в Австралії. Як це було – дивіться у відео за посиланням.
Що відомо про Loyal Wingman: коротко
- Це безпілотний літак, завдовжки 11 метрів з дальністю польоту понад 3 700 кілометрів.
- Він зможе супроводжувати винищувачі F/A-18E/F і F/A-18G Super Hornet, доповнюючи їхню ударну міць.
- Крім цього, цей бойовий дрон також зможе виступати окремою бойовою одиницею.
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