Засновник Microsoft Білл Гейтс охоче ділиться власними думками щодо порятунку планети та захисту довкілля. У своїй новій книзі "Як уникнути кліматичної катастрофи" мільярдер розповів про способи розв'язання проблеми зміни клімату.

За словами Гейтса, у людства є можливість ліквідувати викид вуглекислого газу та запобігти зміні клімати. Вона полягає у впровадженні низки інноваційних рішень.

До теми Як запобігти наступній пандемії: думка Білла Гейтса

Що прискорить перехід на вуглецево-нейтральну економіку

На думку Гейтса, перш за все, необхідно:

ввести високі тарифи на викиди вуглекислого газу;

затвердити стандарти чистої електрики й палива;

збільшити щорічні інвестиції в чисті технології.

Однак для розв'язання проблеми зі зміною клімату цього недостатньо. Підприємець переконаний, що світу потрібно займатися активною розробкою штучних альтернатив м'яса, як мінімум – яловичини.

Я не думаю, що 80 найбідніших країн їстимуть синтетичне м'ясо. Але я дійсно вважаю, що всі багаті країни повинні повністю перейти на штучну яловичину. До різниці в смаку можна звикнути, ба більше, з часом виробники поліпшать його,

– вважає Гейтс.

Раніше бізнесмен відзначив, що людство не готове до неминучої зміни клімату. Гейтс застерігає, що ця проблема спричинить більше смертей, аніж пандемія коронавірусу. Крім того, підприємець вважає, що незабаром людство може мати справу з більш серйозною небезпекою, аніж природні епідемії – загрозою біотероризму.