Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на вопрос "Почему мы должны нанять именно вас?"
Американский миллионер и основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на один из самых часто задаваемых вопросов кандидатам на собеседованиях: "Почему мы должны нанять именно вас?".
Игрок НБА Стефен Карри во время интервью с предпринимателем спросил: "Представим, что вы хотите пройти собеседование на работу junior-разработчика в Microsoft, сидите в зале совета директоров или обащаетесь по видеосвязи, и вам задают вопрос: "Почему мы должны нанять именно вас?". Гейтс ответил довольно прямолинейно, четко и лаконично, пишет Inc. со ссылкой на CNN.
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Вам стоит взглянуть на код, который я написал. Знаете, я немного сумасшедший. Я пишу программы на гораздо более высоком уровне, чем на любых курсах, которые я проходил, и думаю, что со временем я стал лучше. Так что взгляните, насколько я целеустремлённый в этом аспекте. Я думаю, что отлично работаю с людьми, я могу немного жестковато критиковать их код, но в целом мне нравится работать в команде, мне нравятся амбициозные цели. Я люблю размышлять, как мы можем приблизить будущее. Софт – это круто, и я хочу быть к этому причастным.
Примечательно, на вопрос работодателей об ожидаемой зарплате Гейтс ответил, что вместо денег предпочел бы опционы на акции Microsoft.
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