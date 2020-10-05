Фонд Білла Гейтса розпочав масове виробництво вакцин від COVID-19: відео
Фонд Білла та Мелінди Гейтс запустив масове виробництво вакцин від короновірусу. Наразі вдалося укласти угоди з шістнадцятьма фармацевтичними компаніями.
Мільярдер переконаний, що єдиний спосіб усунути загрозу від цієї хвороби десь – це усунути її всюди. Рішення Фонду Білла Гейтса та його дружини Мелінди – Bill and Melinda Gates foundation – полягає в тому, аби підвищити обсяги виробництва вакцин, охопивши всіх у найшвидші терміни.
Про це підприємець розповів на заході ООН, який було присвячено доступу населення нашої планети до вакцин, пише finance.ua.
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Білл та Мелінда Гейтс / gettyimages
У нашого фонду існує ряд угод з фармкомпаніями, але потрібно більше, особливо в аспекті виробництва і поширення вакцини. Ці компанії зобов'язуються нарощувати виробництво на безпрецедентних швидкостях і гарантувати, що вакцини будуть широко розповсюджуватися, якомога оперативніше, – відзначив філантроп.