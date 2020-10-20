Американський мільйонер та засновник Microsoft Білл Гейтс розповів, як потрібно відповідати на одне з найбільш поширених питань, що ставлять кандидатам на співбесіді: "Чому ми повинні найняти саме вас?".

Гравець НБА Стівен Каррі під час інтерв'ю з підприємцем запитав: "Уявімо, що ви хочете пройти співбесіду на роботу junior-розробника в Microsoft, сидите в залі ради директорів або спілкуєтеся по відеозв'язку, і вам задають питання: "Чому ми повинні найняти саме вас?". Гейтс відповів доволі прямолінійно, чітко та лаконічно, пише Inc. з посиланням на CNN.

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Вам варто поглянути на код, який я написав. Знаєте, я трохи божевільний. Я пишу програми на значно вищому рівні, ніж на будь-яких курсах, які я проходив, і думаю, що з часом я став краще. Так що погляньте, наскільки я цілеспрямований в цьому аспекті. Я думаю, що відмінно працюю з людьми, я можу трохи жорсткувато критикувати їх код, але в цілому мені подобається працювати в команді, мені подобаються амбітні цілі. Я люблю міркувати, як ми можемо наблизити майбутнє. Софт – це круто, і я хочу бути до цього причетним, – сказав Білл Гейтс.

Примітно, на питання роботодавців про очікувану зарплату Гейтс відповів, що замість грошей надав би перевагу опціонам на акції Microsoft.

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