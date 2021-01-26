Президент США Джо Байден планирует заменить весь правительственный автопарк "чистыми" электромобилями американского производства. Решение будут внедрять в рамках программы "Покупай американское".

Источник: пресс-брифинг в Белом доме

Реализация инициативы обеспечит не только переход на "зеленый" транспорт, но и миллион новых рабочих мест в автомобильной промышленности для американцев.

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В собственности федерального правительства есть огромный автопарк, который мы заменим на электромобили с нулевыми выбросами, изготовленные именно здесь, в Америке, американскими рабочими,

– заявил Байден.

Всего в автопарке федеральной власти США насчитывается около 650 тысяч автомобилей.

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Кроме того, Байден планирует увеличить изготовления деталей для автомобилей в США путем подписания соответствующего указа. По его мнению, пороговое значение состава американских деталей в 50% – это показатель, который не учитывает количество рабочих мест и экономическую активность в стране. Новое правило будет обязывать автокомпании производить больше деталей в США, а главное – создавать и поддерживать больше рабочих мест для граждан.

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Заметим, пока внутри страны свои электрокары изготавливают лишь несколько компаний: Tesla, General Motors и Nissan Motor.