Президент США Джо Байден планує замінити весь урядовий автопарк "чистими" електромобілями американського виробництва. Рішення впроваджуватимуть у межах програми "Купуй американське".

Джерело: пресбрифінг у Білому домі

Реалізація ініціативи забезпечить не лише перехід на "зелений" транспорт, а й мільйон нових робочих місць в автомобільній промисловості для американців.

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У власності федерального уряду є величезний автопарк, який ми замінимо на електромобілі з нульовими викидами, виготовлені саме тут, в Америці, американськими робітниками,

– заявив Байден.

Загалом в автопарку федеральної влади США нараховується близько 650 тисяч автівок.

Інші нововведення

Крім того, Байден планує збільшити виготовлення деталей для автомобілів у США шляхом підписання відповідного указу. На його думку, граничне значення складу американських деталей у 50% – це показник, який не враховує кількість робочих місць і економічну активність в країні. Нове правило зобов'язуватиме автокомпанії виробляти більше деталей в США, а головне – створювати й підтримувати більше робочих місць для громадян.

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Зауважимо, наразі всередині країни свої електрокари виготовляють лише декілька компаній: Tesla, General Motors і Nissan Motor.