Будет конкурировать с Tesla: китайцы представили новый электрокар Nio – роскошные фото, цена
Китайская автомобильная компания Nio представила новый электрокар – 2022 Nio ET7. Он сможет конкурировать с автомобилями Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.
Разработчики заверили, что без подзарядки новый автомобиль Nio сможет преодолевать расстояние почти в 1 000 километров, об этом пишет CarBuzz.
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Новая модель будет оснащена лидарные сенсорами. Это позволит автомобилю лучше "видеть" все вокруг. Каждый датчик имеет 1550-нанометровый лазер, 120-градусное поле обзора и радиус действия до 500 метров.
Как выглядит новый электромобиль / Фото Nio
Замена аккумуляторов
Разработчики заявили, что работают над новой усовершенствованной системой Power Swap Station 2.0, которая позволит в рекордные сроки менять аккумуляторы. Автономная станция выполнит эту задачу за менее 3 минуты.
Каждая станция для замены аккумуляторов, на которой предположительно может припарковаться 3 авто, вмещает до 13 аккумуляторов и выполняет максимум 312 замены.
Характеристики, цена
Покупателям электрокара предложат выбрать мощность аккумулятора – 70, 100 или 150 кВт. Автомобиль появится на китайском рынке в первом квартале 2022 года.
Заметим, что такая машина может с места разгоняться до скорости 100 километров в час всего лишь за 3,9 секунды.
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