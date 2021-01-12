Китайская автомобильная компания Nio представила новый электрокар – 2022 Nio ET7. Он сможет конкурировать с автомобилями Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

Разработчики заверили, что без подзарядки новый автомобиль Nio сможет преодолевать расстояние почти в 1 000 километров, об этом пишет CarBuzz.

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Новая модель будет оснащена лидарные сенсорами. Это позволит автомобилю лучше "видеть" все вокруг. Каждый датчик имеет 1550-нанометровый лазер, 120-градусное поле обзора и радиус действия до 500 метров.

Как выглядит новый электромобиль / Фото Nio

Замена аккумуляторов

Разработчики заявили, что работают над новой усовершенствованной системой Power Swap Station 2.0, которая позволит в рекордные сроки менять аккумуляторы. Автономная станция выполнит эту задачу за менее 3 минуты.

Каждая станция для замены аккумуляторов, на которой предположительно может припарковаться 3 авто, вмещает до 13 аккумуляторов и выполняет максимум 312 замены.

Характеристики, цена

Покупателям электрокара предложат выбрать мощность аккумулятора – 70, 100 или 150 кВт. Автомобиль появится на китайском рынке в первом квартале 2022 года.

Справка. Тем, кто захочет приобрести авто 2022 Nio ET7 без батарей, придется заплатить 58 378 долларов. Модель укомплектована аккумуляторами, будет стоить 69 200 долларов.

Заметим, что такая машина может с места разгоняться до скорости 100 километров в час всего лишь за 3,9 секунды.