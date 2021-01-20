В исследовании приняли участие ученые из Канады, США, Германии и Японии под руководством профессора астрофизики Бьорна Беннеке. Открытие в корне меняет представление о появлении планет-гигантов. Материалы исследования опубликованы в
Astronomical Journal.
Читайте также:
Ученые обнаружили белый шум Вселенной и теперь искать его источник WASP-107b: что известно об объекте
Астрономы обнаружили экзопланету WASP-107b в 2017 году. Объект вращается вокруг звезды WASP-107, которая расположена в созвездии Девы и удалена от Земли на 212 световых лет. Расстояние между планетой и ее светилом в 16 раз меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем. WASP-107b проходит круг один раз в 5,7 дня. По размеру планета подобна Юпитеру, однако ее масса в десять раз меньше. Сейчас это одна из самых плотных планет, которая известна науке. Астрономы относят ее к так называемому типу суперпаффив (super-puffs) – планет, плотность которых сравнима с плотностью сахарной ваты.
Как могла образоваться планета с такой низкой плотностью? Как она удерживает свой огромный слой газа от утечки в космос, особенно учитывая ее близость к своей звезде? Эти и другие вопросы побудили астрономов провести тщательный анализ, чтобы установить обстоятельства формирования объекта.
Ранее астрономы были убеждены, что без мощного ядра газовые гиганты не могут создавать и сохранять свои огромные газовые оболочки. Однако WASP-107b доказывает обратное.
Как сформировалась планета
По мнению ученых, планета сформировалась далеко от своей звезды, где газ в диске был достаточно холодным. Именно поэтому газовая аккреция (накопление) могла происходить очень стремительно. Впоследствии планета переместилась в текущее положение. Это произошло путем взаимодействия с диском, или же в результате взаимодействия с другими планетами этой системы.
Астрономы обнаружили уникальную планету "Сахарная вата" / Фото NASA
К слову, при такой низкой плотности планета должна иметь твердое ядро, которое не более чем в четыре раза превышает массу Земли. Следовательно, более 85 процентов массы заключено в толстом слое газа, окружающего ядро. Для сравнения, масса Нептуна равна массе WASP-107b. Оказалось, что газовый слой Нептуна составляет лишь от пяти до 15 процентов его общей массы.
Экзопланеты, подобные WASP-107b, не имеющие аналогов в нашей Солнечной системе, позволяют нам лучше понять механизмы формирования планет в целом и их разнообразие,
– резюмирует автор исследования Кэролайн Пиауле.
Интересно:
Завораживающая красота Потерянной галактики: впечатляющее фото Хаббл
Бесспорно, система WASP-107 станет предметом дальнейших наблюдений. Исследовательская группа отмечает, что будущий космический телескоп Джеймса Уэбба, который планируют запустить в октябре 2021, может помочь установить истину.