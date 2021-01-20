В исследовании приняли участие ученые из Канады, США, Германии и Японии под руководством профессора астрофизики Бьорна Беннеке. Открытие в корне меняет представление о появлении планет-гигантов. Материалы исследования опубликованы в Astronomical Journal.

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WASP-107b: что известно об объекте

Астрономы обнаружили экзопланету WASP-107b в 2017 году. Объект вращается вокруг звезды WASP-107, которая расположена в созвездии Девы и удалена от Земли на 212 световых лет. Расстояние между планетой и ее светилом в 16 раз меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем. WASP-107b проходит круг один раз в 5,7 дня. По размеру планета подобна Юпитеру, однако ее масса в десять раз меньше. Сейчас это одна из самых плотных планет, которая известна науке. Астрономы относят ее к так называемому типу суперпаффив (super-puffs) – планет, плотность которых сравнима с плотностью сахарной ваты.

Как могла образоваться планета с такой низкой плотностью? Как она удерживает свой огромный слой газа от утечки в космос, особенно учитывая ее близость к своей звезде? Эти и другие вопросы побудили астрономов провести тщательный анализ, чтобы установить обстоятельства формирования объекта.

Ранее астрономы были убеждены, что без мощного ядра газовые гиганты не могут создавать и сохранять свои огромные газовые оболочки. Однако WASP-107b доказывает обратное.

Как сформировалась планета

По мнению ученых, планета сформировалась далеко от своей звезды, где газ в диске был достаточно холодным. Именно поэтому газовая аккреция (накопление) могла происходить очень стремительно. Впоследствии планета переместилась в текущее положение. Это произошло путем взаимодействия с диском, или же в результате взаимодействия с другими планетами этой системы.