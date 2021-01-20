Астрономи з Університету Монреаля (Канада) встановили, що гігантська екзопланета WASP-107b не схожа на жодну іншу відому науці планету. Так, маса її ядра виявилася набагато меншою від тієї, яка необхідна для створення величезної газової оболонки.

У дослідженні взяли участь вчені з Канади, США, Німеччини і Японії під керівництвом професора астрофізики Бйорна Беннеке. Відкриття докорінно змінює уявлення про появу планет-гігантів. Матеріали дослідження опубліковані в Astronomical Journal. Читайте також: Вчені виявили білий шум Всесвіту і тепер шукатимуть його джерело

WASP-107b: що відомо про об'єкт

Астрономи виявили екзопланету WASP-107b у 2017 році. Об'єкт обертається навколо зірки WASP-107, яка розташована в сузір'ї Діви та віддалена від Землі на 212 світлових років. Відстань між планетою і її світилом в 16 разів менше, ніж відстань між Землею і Сонцем. WASP-107b проходить коло один раз на 5,7 дня. За розміром планета подібна Юпітеру, проте її маса вдесятеро менша. Наразі це одна з найменш щільних планет, яка відома науці. Астрономи відносять її до так званого типу суперпаффів (super-puffs) – планет, щільність яких порівняна з щільністю цукрової вати.

Як могла утворитися планета з такою низькою щільністю? Як вона утримує свій величезний шар газу від витоку в космос, особливо з огляду на її близькість до своєї зірки? Ці та інші запитання спонукали астрономів провести ретельний аналіз, аби встановити обставини формування об'єкту.

Раніше астрономи були переконані, що без потужного ядра газові гіганти не можуть створювати й зберігати свої величезні газові оболонки. Проте WASP-107b доводить зворотне.

Як сформувалася планета

На думку вчених, планета сформувалася далеко від своєї зірки, де газ в диску був досить холодним. Саме тому газова акреція (накопичення) могла відбуватися дуже стрімко. Згодом планета перемістилася у своє поточне положення. Це сталося шляхом взаємодії з диском, або ж внаслідок взаємодії з іншими планетами цієї системи.

Астрономи виявили унікальну планету "Цукрова вата" / Фото NASA

До слова, при такій низькій щільності планета повинна мати тверде ядро, яке не більше ніж в чотири рази перевищує масу Землі. Відтак, понад 85 відсотків маси укладено в товстому шарі газу, що оточує ядро. Для порівняння, маса Нептуна дорівнює масі WASP-107b. Виявилося, що газовий шар Нептуна становить лише від п'яти до 15 відсотків його загальної маси.