Чем теплее становится на Земле, тем быстрее Антарктика теряет лед – со временем большая его часть исчезнет навсегда. К такому выводу пришли ученые Потсдамского института изучения климатических изменений.

Анимация, которую они создали, показывает, как при постоянном повышение температуры лед Антарктики будет таять в долгосрочной перспективе. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Potsdam Institute.

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Согласно исследованию ученых, последствия изменения климата могут быть разрушительными для прибрежных городов мира (от Лондона до Мумбаи и от Нью-Йорка до Шанхая), а также объектов культурного наследия.

Справка. Если температура поднимется более чем на 4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, уровень моря поднимется на 6 метров. Если же температура вырастет более чем на 10°C, Антарктика может полностью остаться без льда.

"Пока нам не хватает всестороннего анализа стабильности ледяного слоя Антарктики при разных масштабах глобального потепления. Но мы хотим показать, что есть множество температурных порогов, по которым потери льда – необратимые", – подчеркнули ученые.

Ученые показали, как Антарктика будет выглядеть без льда: видео Potsdam Institute

Исследование показывает: если Парижское соглашение не будет соблюдено, долгосрочное влияние Антарктиды на уровень моря резко возрастет и превысит аналогичное влияние всех источников.

Что предусматривает Парижское соглашение? Ее главная цель – не допустить повышения глобальной средней температуры на более чем 2°C относительно показателей доиндустриальной эпохи. Вероятно, говорится о 1750-е годах, когда Европу охватила промышленная революция. Тогда человечество начало сжигать много ископаемого топлива, следствием таких действий стали изменения климата.



За более чем 250 лет глобальная средняя температура постепенно росла. Американские исследователи предположили, что в 2015 году она впервые увеличилась на более чем 1°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Вторая цель договора состоит в уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу до нулевого уровня в течение второй половины ХХ века.

Когда такие прогнозы могут стать реальностью

Директор Центра полярных наблюдений и моделирования Лидского университета Эндрю Шепард прокомментировал исследование коллег. По его мнению, такой сценарий вполне реален для Антарктики. Однако это не то, с чем человечеству придется столкнуться в ближайшее время.

Это долгосрочные прогнозы того, сколько льда Антарктика потеряет, возможно, через 150 тысяч лет. Это предупреждение, что таяние – процесс необратимый. Ведь мы не сможем охладить нашу планету. Время действовать именно сейчас,

– подчеркнул он.

Исследователи объяснили: восстановить Антарктику и предотвратить повышение уровня моря может только возвращение к доиндустриальным процессам. Однако это невозможно, поэтому остается разве надеяться, что удастся сохранить хотя бы немного более низкую температуру. Это сможет остановить ухудшение ситуации.