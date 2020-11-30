Ученым стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA удалось найти далекую галактику, которая продолжала создавать новые звезды, несмотря на наличие разрушительного "холодного квазара", бушующего в ее основе.

SOFIA – совместный проект NASA и Немецкого аэрокосмического центра (DLR). Открытие было сделано с помощью воздушного телескопа, установленного на борту специально модифицированного самолета Boeing 747SP – он мог наблюдать инфракрасный свет, который излучает далекая галактика, пишет New Atlas.

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Специально модифицированный самолет Boeing 747SP / Фото NASA

Вселенная, которую мы наблюдаем сегодня, переполненна галактиками, уже не способными создавать новые звезды. Астрономы считают, что причина этого застоя кроется в сверхмассивных черных дырах, которые лежат в основе этих космических структур.

Долгое время считалось, что черные дыры поглощают огромное количество окружающей материи и формируют высокоэнергетический объект – квазар – останавливающий рождения звезд. Он мешает наблюдениям за галактиками, ведь ослепляет все вокруг себя.

Вызов современным теориям

Ученые исследовали очень далекую галактику CQ4479, расположенную на расстоянии более 5,25 миллиарда световых лет от нас. В ее основе лежит особый тип квазара – "холодный квазар". В нем активная черная дыра все еще питается материалом с родительской галактики, но интенсивная энергия квазара не поглотила весь холодный газ, поэтому звезды могут продолжать формироваться, а галактика продолжает существовать.

Впервые исследователи подробно рассматривают холодный квазар, непосредственно измеряя рост черной дыры, частоту рождения звезд и количество холодного газа, что остается для топлива в галактике. Благодаря телескопу Airborne Wideband Camera-Plus или HAWC + с высоким разрешением ученые смогли оценить количество звездообразования за последние 100 миллионов лет.

Исследование показывает нам, что рост активных черных дыр не останавливает мгновенное рождения звезд. Это противоречит всем современным научным прогнозам и заставляет переосмыслить наши теории о том, как эволюционируют галактики,

– объясняет доцент университета Канзаса и соавтор исследования Эллисон Киркпатрик.

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Дальнейшее исследование с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, запуск которого запланирован на 2021, позволит выявить, как квазары влияют на общую форму родительских галактик.