Вченим стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії SOFIA вдалося знайти далеку галактику, яка продовжувала створювати нові зірки, попри наявність руйнівного "холодного квазара", що вирує в її основі.

SOFIA – спільний проєкт NASA та Німецького аерокосмічного центру (DLR). Відкриття було зроблено за допомогою повітряного телескопа, встановленого на борту спеціально модифікованого літака Boeing 747SP – він міг спостерігати інфрачервоне світло, яке випромінює далека галактика, пише New Atlas.

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Спеціально модифікований літак Boeing 747SP / Фото NASA

Всесвіт, який ми спостерігаємо сьогодні, переповнений галактиками, які вже не здатні створювати нові зірки. Астрономи вважають, що причина цього застою криється в надмасивних чорних дірах, які лежать в основі цих космічних структур.

Тривалий час вважалося, що чорні діри поглинають величезну кількість навколишньої матерії та формують високоенергетичний об'єкт – квазар – який зупиняє народження зірок. Він заважає спостереженням за галактиками, адже засліплює все навколо себе.

Виклик сучасним теоріям

Вчені дослідили надзвичайно далеку галактику CQ 4479, розташовану на відстані понад 5,25 мільярда світлових років від нас. В її основі лежить особливий тип квазара – "холодний квазар". Вперше дослідники виміряли зростання чорної діри, частоту народження зірок і кількість холодного газу, що залишається для палива в галактиці.

Завдяки телескопу Airborne Wideband Camera-Plus або HAWC + з високою роздільною здатністю вчені змогли виявити кількість зірок, що утворилися за останні 100 мільйонів років.

Дослідження показує нам, що зростання активних чорних дір не зупиняє миттєве народження зірок. Це суперечить усім сучасним науковим прогнозам та змушує переосмислити наші теорії про те, як еволюціонують галактики,

– пояснює доцент університету Канзасу і співавтор дослідження Еллісон Кіркпатрік.

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Подальше дослідження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, запуск якого запланований на 2021 рік, виявить вплив квазара на загальну форму батьківських галактик.