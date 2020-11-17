Компания QinetiQ из США завершила разработку наземных боевых роботов RCV-L. Американская армия уже взяла на вооружение несколько таких машин.

Новая разработка – это сочетание беспилотного авто с армейским вооружением и автономным программным обеспечением, сообщает Breaking Defence.

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Что известно о разработке

RCV-Light – это проект, который объединяет технологии от QinetiQ и Армейского центра транспортных систем США.

Сама платформа – это гибридно-электрический автомобиль с низкой посадкой. Машина весит 3 тонны, она может развивать скорость до 72 километров в час.

Well it was a great day. RCV(L) #1 is rolling and ready for on time delivery. Awesome. @PrattMiller @QinetiQ pic.twitter.com/yxbJgDl7Av — Ross Coffman (@Ross_Coffman) October 30, 2020

Первая партия RCV-Light, которую получила армия США, состоит из 4 боевых роботов. Впоследствии военные намерены заказать еще по меньшей мере 16 таких машин.

Что умеет RCV-L

Боевой робот RCV-Light оборудован мини-дроном, а также беспилотной воздушной системой HoverFly.

Последнюю он может запускать, чтобы осмотреть здание, территорию или препятствия. В то же время сам будет оставаться незамеченным.

Легкий наземный гибридный боевой робот RCV-L также умеет:

стрелять ракетами;

обнаруживать цели для артиллерии.



Так выглядит боевой робот RCV-L / Фото QinetiQ