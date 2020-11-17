Армия США вооружилась новыми боевыми роботами: мощные фото
Компания QinetiQ из США завершила разработку наземных боевых роботов RCV-L. Американская армия уже взяла на вооружение несколько таких машин.
Новая разработка – это сочетание беспилотного авто с армейским вооружением и автономным программным обеспечением, сообщает Breaking Defence.
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Что известно о разработке
RCV-Light – это проект, который объединяет технологии от QinetiQ и Армейского центра транспортных систем США.
Сама платформа – это гибридно-электрический автомобиль с низкой посадкой. Машина весит 3 тонны, она может развивать скорость до 72 километров в час.
Первая партия RCV-Light, которую получила армия США, состоит из 4 боевых роботов. Впоследствии военные намерены заказать еще по меньшей мере 16 таких машин.
Что умеет RCV-L
Боевой робот RCV-Light оборудован мини-дроном, а также беспилотной воздушной системой HoverFly.
Последнюю он может запускать, чтобы осмотреть здание, территорию или препятствия. В то же время сам будет оставаться незамеченным.
Легкий наземный гибридный боевой робот RCV-L также умеет:
- стрелять ракетами;
- обнаруживать цели для артиллерии.
Так выглядит боевой робот RCV-L / Фото QinetiQ
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