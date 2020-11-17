Компанія QinetiQ зі США завершила розробку наземних бойових роботів RCV-L. Американська армія вже взяла на озброєння кілька таких машин.

Нова розробка – це поєднання безпілотного авто з армійським озброєнням та автономним програмним забезпеченням, повідомляє Breaking Defence.

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Що відомо про розробку

RCV-Light – це проєкт, який об'єднує технології від QinetiQ та Армійського центру наземних транспортних систем США.

Сама платформа – це гібридно-електричний автомобіль з низькою посадкою. Машина важить 3 тонни, вона може розвивати швидкість до 72 кілометрів на годину.

Well it was a great day. RCV(L) #1 is rolling and ready for on time delivery. Awesome. @PrattMiller @QinetiQ pic.twitter.com/yxbJgDl7Av — Ross Coffman (@Ross_Coffman) October 30, 2020

Перша партія RCV-Light, яку отримала армія США, складається з 4 бойових роботів. Згодом військові мають намір замовити ще щонайменше 16 таких машин.

Що вміє RCV-L

Бойовий робот RCV-Light обладнаний міні-дроном та безпілотною повітряною системою HoverFly.

Останню він може запускати, аби оглянути будівлю, територію чи перешкоди. Водночас сам залишатиметься непоміченим.

Легкий наземний гібридний бойовий робот RCV-L також вміє:

стріляти ракетами;

виявляти цілі для артилерії.



Так виглядає бойовий робот RCV-L / Фото QinetiQ