Армія США озброїлася новими бойовими роботами: потужні фото
Компанія QinetiQ зі США завершила розробку наземних бойових роботів RCV-L. Американська армія вже взяла на озброєння кілька таких машин.
Нова розробка – це поєднання безпілотного авто з армійським озброєнням та автономним програмним забезпеченням, повідомляє Breaking Defence.
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Що відомо про розробку
RCV-Light – це проєкт, який об'єднує технології від QinetiQ та Армійського центру наземних транспортних систем США.
Сама платформа – це гібридно-електричний автомобіль з низькою посадкою. Машина важить 3 тонни, вона може розвивати швидкість до 72 кілометрів на годину.
Перша партія RCV-Light, яку отримала армія США, складається з 4 бойових роботів. Згодом військові мають намір замовити ще щонайменше 16 таких машин.
Що вміє RCV-L
Бойовий робот RCV-Light обладнаний міні-дроном та безпілотною повітряною системою HoverFly.
Останню він може запускати, аби оглянути будівлю, територію чи перешкоди. Водночас сам залишатиметься непоміченим.
Легкий наземний гібридний бойовий робот RCV-L також вміє:
- стріляти ракетами;
- виявляти цілі для артилерії.
Так виглядає бойовий робот RCV-L / Фото QinetiQ
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