Українські кулезахисні шоломи TOR-D успішно пройшли перевірку у США. Їх випробували у балістичній лабораторії Chesapeake Testing, яка є однією з найвідоміших у світі.

Балістичні шоломи TOR-D виготовляє українська компанія UaRms, повідомляє Ukrainian Military Pages.

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Випробування 6 зразків були проведені ще у червні 2020 року. Американці підтвердили відповідність шоломів TOR-D рівню захисту IIIA за стандартом США NIJ 0101.06.



Які бувають рівні кулезахисної броні / Ілюстрація AR500 ARMOR

Зауважимо, що шолом рівня захисту IIIA витримує багаторазове потрапляння і призначений для протидії загрозам пістолета калібру.44 Magnum, а також всіх менших калібрів.

Ми сподіваємося, що вже найближчим часом, як про нашу компанію, так і про Україну заговорять як про потужного гравця на світовому ринку,

– підкреслили у UaRms.

Що відомо про балістичний шолом ТОR-D

TOR-D – це полегшена версія кулезахисного шолома ТОR. Його форма передбачає спеціальні бокові вирізи, які створюють додаткові можливості працювати з навушниками та радіогарнітурами.

Шоломом можна користуватися у всіх кліматичних умовах, з урахуванням впливу атмосферних опадів. Із зовнішньої сторони його купола нанесений водо- та вогнестійкий шар.



Шолом TOR-D може поставлятися у кількох кольорах / Фото UaRms



Як виглядає шолом українського виробництва TOR-D / Фото UaRms

Шолом призначений для індивідуального захисту бійців десантних та спеціальних підрозділів. Він забезпечує захист голови при падіннях, ударах, від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів, а також від потрапляння пістолетних куль та куль іншої легкої стрілецької зброї.