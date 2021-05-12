Об этом рассказал директор по программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций ГП "Антонов" Николай Воробьев в интервью АрмияInform.

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О разработке

Беспилотный авиационный комплекс "Горлица-2" – оперативно-тактический ударно-разведывательный дрон, который будет выполнять те же функции, что и турецкий "байрактар". Однако беспилотник будет иметь в три раза меньше время барражирования в воздухе – 8 часов.

Специалисты предприятия создадут платформу, которая будет состоять из фюзеляжа, крыла, оперения, шасси и двигателя – АИ-450, что серийно изготавливается ГП "Ивченко-Прогресс". В свою очередь, профильные предприятия оборудуют платформу пилотажно-навигационными, разведывательными и ударными устройствами.

Характеристики "Горлица-2"

взлетная масса – 250–300 килограмм;

полезная нагрузка – 65 килограмм;

тактический радиус действия – 150 километров;

продолжительность ведения воздушной разведки – не менее 8 часов;

рабочая высота ведения разведки – 1800–2400 метров;

крейсерская скорость полета – 150–180 километров в час.

Сейчас ГП "Антонов" сотрудничает с предприятиями-кооперантами с целью разработки эскизного проекта, который представят потенциальному заказчику и инвестору. Следующий этап – подготовка рабочих чертежей и изготовление прототипов для наземных и летных испытаний.

Другие разработки

В прошлом году конструкторское бюро "Луч" представило макет ударного дрона "Сокол-300". Представители предприятия рассказали о преимуществах отечественной разработки, по сравнению с турецким Bayraktar TB2. По их словам, украинский беспилотник сможет работать при любых метеоусловиях и будет иметь преимущества в ударных возможностях.

Специалисты работали над летательным аппаратом в течение последних 1,5 лет. Ожидается, что он будет представлен и испытан в конце 2022 года.