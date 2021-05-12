Про це розповів директор з програм безпілотних авіаційних комплексів та їхніх модифікацій ДП «Антонов» Микола Воробйов в інтерв'ю АрміяInform.

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Про розробку

Безпілотний авіаційний комплекс "Горлиця-2" – оперативно-тактичний ударно-розвідувальний дрон, який виконуватиме ті ж самі функції, що й турецький "байрактар". Однак безпілотник матиме утричі менший час баражування в повітрі – 8 годин.

Фахівці підприємства створять платформу, яка складатиметься з фюзеляжу, крила, оперення, шасі та двигуна – АІ-450, що серійно виготовляється ДП "Івченко-Прогрес". У свою чергу, профільні підприємства обладнають платформу пілотажно-навігаційними, розвідувальними й ударними пристроями.

Характеристики "Горлиця-2"

злітна маса – 250–300 кілограмів;

корисне навантаження – 65 кілограмів;

тактичний радіус дії – 150 кілометрів;

тривалість ведення повітряної розвідки – щонайменше 8 годин;

робоча висота ведення розвідки – 1800–2400 метрів;

крейсерська швидкість польоту – 150–180 кілометрів за годину.

Наразі ДП "Антонов" співпрацює з підприємствами-кооперантами з метою розробки ескізного проєкту, який представлять потенційному замовнику та інвестору. Наступний етап – підготовка робочих креслень та виготовлення прототипів для наземних та льотних випробувань.

Інші розробки

Минулого року конструкторське бюро "Луч" представило макет ударного дрона "Сокіл-300". Представники підприємства розповіли про переваги вітчизняної розробки, у порівнянні з турецьким Bayraktar TB2. За їх словами, український безпілотник зможе працювати за будь-яких метеоумов та матиме переваги в ударних можливостях.

Фахівці працювали над літальним апаратом впродовж останніх 1,5 років. Очікується, що він буде представлений та випробуваний наприкінці 2022 року.