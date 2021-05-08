К концу 2021 авиация Нацгвардии должна пополниться еще 4 такими вертолетами. Это – проект в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины.

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"По состоянию на сегодня Нацгвардия уже имеет в своем арсенале 3 современные воздушные суда", – подчеркнул командующий НГУ, генерал-полковник Николай Балан.

Справка. Первый вертолет Airbus Helicopters H225 к Гвардейской авиационной базы прибыл в декабре 2018 года, а второй – через год после этого.

По словам генерал-полковника, пилоты этих вертолетов уже прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции.

Новый Airbus для Нацгвардии / Фото Нацгвардии

Балан добавил, что Нацгвардия намерена расширить парк до 12 вертолетов. Их будут использовать для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния.

Говорится о:

выполнении определенных задач;

эвакуации больных и раненых;

и об осуществлении поисково-спасательных мероприятий.

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Сверхсовременные вертолеты для Украины

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что единая система авиационной безопасности и защиты МВД станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.

Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские одними из первых будут использовать передовые вертолеты,

– подчеркнул он.

И отметил, что этот проект демонстрирует эффективное сотрудничество между ЕС и Украиной, а также огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД.