К концу 2021 авиация Нацгвардии должна пополниться еще 4 такими вертолетами. Это – проект в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины.
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"По состоянию на сегодня Нацгвардия уже имеет в своем арсенале 3 современные воздушные суда", – подчеркнул командующий НГУ, генерал-полковник Николай Балан.
По словам генерал-полковника, пилоты этих вертолетов уже прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции.
Новый Airbus для Нацгвардии / Фото Нацгвардии
Балан добавил, что Нацгвардия намерена расширить парк до 12 вертолетов. Их будут использовать для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния.
Говорится о:
- выполнении определенных задач;
- эвакуации больных и раненых;
- и об осуществлении поисково-спасательных мероприятий.
Новий французький вертоліт прибув в Україну: дивіться відео Нацгвардії
Сверхсовременные вертолеты для Украины
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что единая система авиационной безопасности и защиты МВД станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.
Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские одними из первых будут использовать передовые вертолеты,
– подчеркнул он.
И отметил, что этот проект демонстрирует эффективное сотрудничество между ЕС и Украиной, а также огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД.