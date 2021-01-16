Новинка от Amazon: компания запустила сервис для разработки голосового помощника
Amazon представила новую разработку – Alexa Custom Assistant. Технология позволит компаниям создавать собственных голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.
ИИ Alexa и фирменный голосовой ассистент будут вместе выполнять запросы клиентов. В ближайшем будущем сервис смогут использовать производители гаджетов и автомобилей, сообщают в компании Amazon.
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Как будет работать?
Как уже отмечалось, ИИ и голосовой помощник будут работать в тандеме. Alexa будет обрабатывать типичные для себя команды, например, воспроизведение аудиокниг. Тогда как фирменный помощник будет выполнять функции специалиста по конкретному продукту – сможет опускать стекла в автомобилях или тому подобное. Кроме того, алгоритм Alexa Skills Kit (ASK) позволит адаптировать голосового помощника к конкретному бренду и индивидуальным потребностям пользователей.
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