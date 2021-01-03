Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос представил новую морскую платформу – спасательный корабль для захвата ракет. Его предприниматель назвал в честь своей матери Жаклин Безос.

Корабль представляет собой плавучую посадочную площадку для первой ступени ракеты-носителя New Glenn. Ее запуск запланирован на 2021 год, пишет Business Insider.

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Джефф и Жаклин Безос / Фото из Instagram Джеффа Безоса

Спасательный корабль Blue Origin: что известно?

В 2018 году компания Безоса приобрела корабль, ранее известный как Stena Freighter. За два года Blue Origin переоборудовала и переименовала платформу. 29 декабря 2020 миллиардер представил спасательный корабль Jacklyn, названный в честь мамы – Жаклин Безос. Она разбила бутылку шампанского о корпус корабля, а ее сын опубликовал видео с презентации в Instagram.

Первая ступень New Glenn будет возвращаться домой в Jacklyn после каждого полета. Лучшего названия и быть не могло – мама всегда дарила нам свое сердце и дом, куда можно возвращаться,

– отметил Безос.

Справка! 17 декабря компания Blue Origin заключила крупную сделку с NASA, которая позволяет New Glenn участвовать в предстоящих миссиях, в частности в планетарных исследованиях и запусках спутников. Первый запуск New Glenn состоится в 20121 году с мыса Канаверал (Флорида). Jacklyn будет ждать первую ступень ракеты в Атлантическом океане.