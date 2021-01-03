Джефф Безос представил новую морскую платформу Blue Origin: в честь кого бизнесмен ее назвал
Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос представил новую морскую платформу – спасательный корабль для захвата ракет. Его предприниматель назвал в честь своей матери Жаклин Безос.
Корабль представляет собой плавучую посадочную площадку для первой ступени ракеты-носителя New Glenn. Ее запуск запланирован на 2021 год, пишет Business Insider.
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Джефф и Жаклин Безос / Фото из Instagram Джеффа Безоса
Спасательный корабль Blue Origin: что известно?
В 2018 году компания Безоса приобрела корабль, ранее известный как Stena Freighter. За два года Blue Origin переоборудовала и переименовала платформу. 29 декабря 2020 миллиардер представил спасательный корабль Jacklyn, названный в честь мамы – Жаклин Безос. Она разбила бутылку шампанского о корпус корабля, а ее сын опубликовал видео с презентации в Instagram.
Первая ступень New Glenn будет возвращаться домой в Jacklyn после каждого полета. Лучшего названия и быть не могло – мама всегда дарила нам свое сердце и дом, куда можно возвращаться,
– отметил Безос.
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