Исследователи из OpenAI представили новую нейронную сеть под названием DALL-E. Система может создавать изображения, фотографии и рендеры на базе простого текстового описания.

Разработчики пропустили через нейросеть 12 миллиардов изображений из интернета, содержащих текстовую подпись. В результате алгоритмы не ищут изображения в открытых источниках – нейросеть создает их сама, отмечается на сайте OpenAI.

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DALL-E: что известно?

В июле 2020 года компания OpenAI представила алгоритм GPT-3, который может создавать текст, близкий к написанному человеком, на базе заданных параметров. Новинка DALL-E – это расширение GPT-3, которое анализирует англоязычные текстовые запросы, а впоследствии – выдает изображения. Система может генерировать реалистичные фото, иллюстрации, новые комбинации объектов. Кроме того, нейросеть способна размещать текст на картинке и выполнять IQ тесты.

Авторы нейросети объяснили, что название DALL-E – это анаграмма от имени художника Сальвадора Дали (Dali) и известного работа с мультика WALL-E.

Изображения, созданные DALL-E

Нейросеть разработала рисунки по запросу: "гостиная с двумя белыми креслами и картиной Колизея".

Пример работы DALL-E / Фото OpenAI

Программа создала иллюстрации по следующим ключевым словам: "профессиональный высококачественный эмодзи влюбленного стакана бабл-ти".

Пример работы DALL-E / Фото OpenAI

Изображения по запросу: "фото alamo square, Сан-Франциско, с улицы ночью".

Пример работы DALL-E / Фото OpenAI

Более того, алгоритм может опираться не только на слова, но и находить связь в словосочетаниях. Отмечается, что на качество работы нейросети значительно влияет уровень сложности запроса. Вскоре разработчики представят описание работы DALL-E.

Цель

Впоследствии исследователи OpenAI намерены проанализировать, как подобные алгоритмы связаны с социальными проблемами, потенциальной предвзятостью и долгосрочными этическими проблемами.