Нейросеть DALL-E создала изображения по текстовому описанию: впечатляющий результат
Исследователи из OpenAI представили новую нейронную сеть под названием DALL-E. Система может создавать изображения, фотографии и рендеры на базе простого текстового описания.
Разработчики пропустили через нейросеть 12 миллиардов изображений из интернета, содержащих текстовую подпись. В результате алгоритмы не ищут изображения в открытых источниках – нейросеть создает их сама, отмечается на сайте OpenAI.
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DALL-E: что известно?
В июле 2020 года компания OpenAI представила алгоритм GPT-3, который может создавать текст, близкий к написанному человеком, на базе заданных параметров. Новинка DALL-E – это расширение GPT-3, которое анализирует англоязычные текстовые запросы, а впоследствии – выдает изображения. Система может генерировать реалистичные фото, иллюстрации, новые комбинации объектов. Кроме того, нейросеть способна размещать текст на картинке и выполнять IQ тесты.
Изображения, созданные DALL-E
- Нейросеть разработала рисунки по запросу: "гостиная с двумя белыми креслами и картиной Колизея".
Пример работы DALL-E / Фото OpenAI
- Программа создала иллюстрации по следующим ключевым словам: "профессиональный высококачественный эмодзи влюбленного стакана бабл-ти".
Пример работы DALL-E / Фото OpenAI
- Изображения по запросу: "фото alamo square, Сан-Франциско, с улицы ночью".
Пример работы DALL-E / Фото OpenAI
Цель
Впоследствии исследователи OpenAI намерены проанализировать, как подобные алгоритмы связаны с социальными проблемами, потенциальной предвзятостью и долгосрочными этическими проблемами.
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