Amazon презентувала нову розробку – Alexa Custom Assistant. Технологія дозволить компаніям створювати власних голосових помічників на основі штучного інтелекту.

ШІ Alexa та фірмовий голосовий асистент разом виконуватимуть запити клієнтів. У найближчому майбутньому сервіс зможуть використовувати виробники гаджетів і автомобілів, повідомляють у компанії Amazon.

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Як працюватиме?

Як вже зазначалося, ШІ та голосовий помічник працюватимуть в тандемі. Alexa оброблятиме типові для себе команди, наприклад, відтворення аудіокниг. Тоді як фірмовий помічник виконуватиме функції фахівця з конкретного продукту – зможе опускати скло в автомобілях чи тому подібне. Крім того, алгоритм Alexa Skills Kit (ASK) дозволить адаптовувати голосового помічника до конкретного бренду та індивідуальних потреб користувачів.

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Розробники переконані, що рішення надзвичайно корисне для автокомпаній – вони зможуть заощадити час та гроші, зосередившись безпосередньо на виробництві автівок. Ба більше, технологією вже зацікавився автовиробник Fiat Chrysler Automobiles.