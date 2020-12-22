Европейский авиастроительный концерн Airbus начал разработку независимых капсул для водородных транспортных и дальнемагистральных самолетов. В них будут установлены: электрический мотор, водородные топливные элементы, управляющая электроника и системы охлаждения.

Компания представит их в рамках проекта ZEROe по созданию водородных летательных аппаратов с нулевым уровнем вредных выбросов. В будущем систему можно будет использовать на самолетах разных классов, пишет New Atlas.

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Что это такое?

В компании отмечают, что каждая из шести капсул, устанавливаемая вдоль крыльев самолета, будет полностью независимой и съемной. Она будет иметь собственный силовой агрегат, управляемый электроникой с бортового контроллера. Кроме того, она будет вмещать водородный топливный бак. Капсулы планируют сделать высокомодульными, чтобы их можно было быстро разобрать для техобслуживания, испытаний и замены компонентов. Электромоторы капсул будут вращать восьмилопастные воздушные винты.

Так, Airbus предлагает целостную систему, которую необходимо только подсоединить к системе управления. Специалисты убеждены, что такой подход к проектированию значительно упрощает как создание самолетов, так и их эксплуатацию и техническое обслуживание.

Шестимоторный самолет с капсулами, подвешенными под каждой из консолей крыла / Фото Airbus

Эта конфигурация является отличной отправной точкой для дальнейших исследований о том, как мы можем распространить водородные технологии на коммерческие самолеты,

– говорит вице-президент Airbus (Zero-Emission Aircraft) Гленн Ллевеллин.

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Напомним, в сентябре Airbus начал разработку водородных пассажирских самолетов в рамках проекта ZEROe. Он предусматривает разработку семейства водородных самолетов до 2035 года.