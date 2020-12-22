Європейський авіабудівний концерн Airbus розпочав розробку незалежних капсул для водневих транспортних і далекомагістральних літаків. В них будуть встановлені: електричний мотор, водневі паливні елементи, керуюча електроніка і системи охолодження.

Компанія представить їх в межах проєкту ZEROe зі створення водневих літальних апаратів з нульовим рівнем шкідливих викидів. У майбутньому систему можна буде використовувати на літаках різних класів, пише New Atlas.

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Що це таке?

У компанії відзначають, що кожна з шести капсул, що встановлюватиметься вздовж крил літака, буде повністю незалежною та знімною. Вона матиме власний силовий агрегат, керований електронікою з бортового контролера. Крім того, вона вміщуватиме водневий паливний бак. Капсули планують зробити високомодульними, щоб їх можна було швидко розібрати для техобслуговування, випробувань і заміни компонентів. Електромотори капсул обертатимуть восьмилопастні повітряні гвинти.

Так, Airbus пропонує цілісну систему, яку необхідно лише під'єднати до системи управління. Фахівці переконані, що такий підхід до проєктування значно спрощує як створення літаків, так і їх експлуатацію й технічне обслуговування.

Шестимоторний літак з капсулами, підвішеними під кожною з консолей крила / Фото Airbus

Ця конфігурація є чудовою відправною точкою для подальших досліджень про те, як ми можемо поширити водневі технології на комерційні літаки,

– говорить віцепрезидент Airbus (Zero-Emission Aircraft) Гленн Ллевеллін.

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Нагадаємо, у вересні Airbus розпочав розробку водневих пасажирських літаків в межах проєкту ZEROe. Він передбачає розробку сімейства водневих літаків до 2035 року.