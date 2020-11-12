6-летний Архам Ом Талсания из Индии стал самым молодым программистом в мире. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса, овладев языком программирования Python.

Ученик второго класса прошел сертификационный экзамен Microsoft в тестовом центре компании Pearson VUE. Он побил предыдущий рекорд за день до того, как ему исполнилось 7, сообщает Hindustan Times.

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Талсания рассказал, что кодировать его научил отец. Мальчик начал активно пользоваться планшетами, когда ему было всего 2. В возрасте 3 лет ему подарили гаджеты с iOS и Windows.

Когда я получил сертификат Python, я создавал простые игры. Через некоторое время меня попросили прислать примеры моих работ. Потом мне выдали сертификат рекорда Гиннеса,

– добавил Талсания.

Парень мечтает стать бизнес-предпринимателем. "Я хочу помогать всем. Хочу создавать программы, игры и системы для кодирования. Хочу помочь всем, кто в этом нуждается", – пояснил он.



Самый молодой программист в мире / Фото ANI



6-летний программист из Индии / Фото The Hans India

Отец Талсании рассказал, что он с детства играл в игры на планшетах, а также решал головоломки. Когда у него появился интерес к видеоиграм, то захотел создать их. Ведь привык видеть, как работает отец.