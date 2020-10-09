Американець Джексон Освальт зібрав вдома ядерний реактор за день до свого 13-ліття. Так він став наймолодшою людиною, яка коли-небудь це робила. Тож хлопцю вдалося встановити світовий рекорд.

Це відбулося ще у 2018 році, тож зараз хлопцю – 15 років. Його досягнення дозволило йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса 2021, повідомляє Guinness World Records.

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Рекорд підтвердили, зокрема, у відкритому дослідницькому консорціумі Fusor. А також науковець Річард Халл – він веде список вчених-аматорів, які досягли термоядерного синтезу вдома.

Як підлітку вдалося зібрати ядерний реактор: відео Guinness World Records.

Попередній рекорд належав Тейлору Вільсону, який зібрав вдома ядерний реактор у віці 14 років (зараз Вільсону – вже 26). Саме він надихнув Освальта здійснити спробу повторити його досягнення.

Як йому це вдалося

Освальт працював над створенням реактора близько 2 років. Хлопцю не все вдавалося одразу – найважче було з виготовленням повітронепроникної ізоляції. На це юному фізику довелося витратити 6 місяців.

Спочатку його ідея здавалася рідним неможливою: вони не розуміли, що він намагається зробити. Але Джексон продовжував свою роботу, попри сумніви. Врешті, він показав своєму близькому оточенню, що його плани не лише реальні, але й чітко продумані.

Хлопець запевнив, що над проєктом працював самостійно. Проте перед тим, як він переходив на новий етап розробки, його мати щоразу детально вивчала інформацію.