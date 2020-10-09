Американец Джексон Освальт собрал дома ядерный реактор за день до своего 13-летия. Так он стал самым молодым человеком, который когда-либо это делал. Парню удалось установить мировой рекорд.

Это произошло еще в 2018 году, поэтому сейчас парню – 15 лет. Его достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса 2021, сообщает Guinness World Records.

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Рекорд подтвердили, в частности, в открытом исследовательском консорциуме Fusor. А также ученый Ричард Халл – он ведет список ученых-любителей, которые достигли термоядерного синтеза дома.

Как подростку удалось собрать ядерный реактор: видео Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал Тейлору Вильсону, который собрал дома ядерный реактор в возрасте 14 лет (сейчас Вильсону – уже 26). Именно он вдохновил Освальта попытаться повторить его достижения.

Как ему это удалось

Освальт работал над созданием реактора около 2 лет. Парню не всё удавалось сразу – очень сложно было с изготовлением воздухонепроницаемой изоляции. На это молодому физику пришлось потратить 6 месяцев.

Сначала его идея казалась родным невозможной: они не понимали, что он пытается сделать. Но Джексон продолжал свою работу, несмотря на сомнения. Впоследствии он показал своему близкому окружению, что его планы не только реальны, но и четко продуманы.

Парень заверил, что над проектом работал самостоятельно. Однако перед тем, как он переходил на новый этап разработки, его мать каждый раз подробно изучала информацию.