6-річний Архам Ом Талсанія з Індії став наймолодшим програмістом у світі. Він потрапив до Книги рекорді Гіннеса, опанувавши мову програмування Python.

Учень другого класу пройшов сертифікаційний іспит Microsoft у тестовому центрі компанії Pearson VUE. Він побив попередній рекорд за день до того, як йому виповнилося 7, повідомляє Hindustan Times.

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Талсанія розповів, що кодувати його навчив батько. Хлопчик почав активно користуватися планшетами, коли йому було лише 2. У віці 3 років йому подарували гаджети з iOS і Windows.

Коли я отримав сертифікат від Python, я створював прості ігри. Через деякий час мене попросили надіслати приклади моїх робіт. Потім мені видали сертифікат рекорду Гіннеса,

– додав Талсанія.

Хлопець мріє стати бізнес-підприємцем. "Я хочу допомагати всім. Хочу створювати програми, ігри та системи для кодування. Хочу допомогти всім, хто того потребує", – пояснив він.



Наймолодший програміст у світі / Фото ANI



6-річний програміст з Індії / Фото The Hans India

Батько Талсанії розповів, що той змалечку грав у ігри на планшетах, а також вирішував головоломки. Коли у нього з'явився інтерес до відеоігор, той захотів створити їх. Адже звик бачити, як працює тато.