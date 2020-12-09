Перестаньте тратить время на неэффективные вещи: 3 совета от Илона Маска
Недавно американский миллиардер, изобретатель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на WSJ CEO Summit. Успешный предприниматель дал несколько советов генеральным директорам.
По мнению Маска, стоит перестать тратить время на PowerPoint, таблицы с бесконечными цифрами и долговременные совещания, вместо этого – начать делать классные продукты, рассказывает CNBC.
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Совет №1
"Я честно советую всем тратить меньше времени на совещания, презентации PowerPoint и электронные таблицы, зато уделять больше времени производству и клиентам", – считает Маск.
Совет №2
Глава Tesla убежден, что руководители американских компаний недостаточно сосредоточены на улучшении своих продуктов. Так, генеральные директора должны тратить меньше времени на такие вещи, как финансы, и прилагать больше усилий для того, чтобы сделать свой продукт как можно лучше.
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Совет №3
"Вы должны быть абсолютным перфекционистом относительно продукта, который делаете, или услуг, что предоставляете. Ищите негативные отзывы ваших клиентов и не только", – отмечает предприниматель.
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