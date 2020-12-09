Недавно американский миллиардер, изобретатель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на WSJ CEO Summit. Успешный предприниматель дал несколько советов генеральным директорам.

По мнению Маска, стоит перестать тратить время на PowerPoint, таблицы с бесконечными цифрами и долговременные совещания, вместо этого – начать делать классные продукты, рассказывает CNBC.

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Совет №1

"Я честно советую всем тратить меньше времени на совещания, презентации PowerPoint и электронные таблицы, зато уделять больше времени производству и клиентам", – считает Маск.

Совет №2

Глава Tesla убежден, что руководители американских компаний недостаточно сосредоточены на улучшении своих продуктов. Так, генеральные директора должны тратить меньше времени на такие вещи, как финансы, и прилагать больше усилий для того, чтобы сделать свой продукт как можно лучше.

Маск предлагает СЕО компаний остановиться и честно ответить себе на вопрос: "Наш продукт хорош настолько, насколько это возможно?" Если нет, то что бы вы сделали, чтобы его улучшить?

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Совет №3

"Вы должны быть абсолютным перфекционистом относительно продукта, который делаете, или услуг, что предоставляете. Ищите негативные отзывы ваших клиентов и не только", – отмечает предприниматель.

Маск уверен, если вы сосредотачиваетесь только на прибыли – вы идете по ложному пути.