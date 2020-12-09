Нещодавно американський мільярдер, винахідник, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск виступив на WSJ CEO Summit. Успішний підприємець дав декілька порад генеральним директорам.

На думку Маска, варто перестати витрачати час на PowerPoint, таблиці з нескінченними цифрами та довготривалі наради, натомість – почати робити класні продукти, розповідає CNBC.

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Порада №1

"Я чесно раджу всім витрачати менше часу на наради, презентації PowerPoint і електронні таблиці, натомість приділяти більше часу виробництву й клієнтам", – вважає Маск.

Порада №2

Голова Tesla переконаний, що керівники американських компаній недостатньо зосереджені на поліпшенні своїх продуктів. Так, генеральні директори повинні витрачати менше часу на такі речі, як фінанси, і докладати більше зусиль для того, аби зробити свій продукт якомога кращим.

Маск пропонує СЕО компаній зупинитися та чесно відповісти собі на питання: "Наш продукт гарний настільки, наскільки це можливо?" Якщо ні, то що б ви зробили, аби його покращити?

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Порада №3

"Ви маєте бути абсолютним перфекціоністом щодо продукту, який робите, або послуг, які надаєте. Шукайте негативні відгуки від ваших клієнтів і не тільки", – відзначає підприємець.

Ілон Маск переконаний, якщо ви зосереджуєтесь тільки на прибутку – ви йдете хибним шляхом.