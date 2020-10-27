Сооснователь Netflix Рид Гастингс удивил бизнес-сообщество и тех, кто пристально следит за деятельностью компании, объявив о масштабной реструктуризации руководящих звеньев компании. Несколько сотрудников были повышены на главные должности, а другие – уволены. Так, работу не удалось сохранить даже топ-менеджеру, который проработал в компании 20 лет и является автором ряда успешных проектов.

В дальнейшем видеообращении после финансового отчета компании за третий квартал Хастингс коротко объяснил изменения, пишет Inc.com.

Никто не может сохранить свою работу просто так. Вы должны зарабатывать это ежегодно, – отметил миллиардер.

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Подход Netflix звучит строго, но именно такой логикой руководствуется одна из самых успешных корпораций мира. Философия Хастингса – это позиция, которую вы можете рассмотреть, чтобы способствовать успеху вашего малого бизнеса.

Совершенство – это отношение

Почему лишь избранные занимают первые позиции? Дело в том, что совершенство начинается с позиции, которую разделяют не все руководители. Те, кто в ТОПе, напоминают себе и командам, что "звезды" рейтинга нужно зарабатывать постоянно, а точнее – ежедневно.

Рид Гастингс сравнивает культуру Netflix с профессиональной спортивной командой. Члены команды требуют совершенства как от себя, так и друг от друга. Они тренируются, чтобы побеждать и праздновать победы вместе. Но каждый игрок – даже суперзвезда – должен бороться за свою роль с каждым новым сезоном.

Миллиардер объясняет подход в своей книге No Rules Rule

Работа должна быть тем, чем вы занимаетесь в тот волшебный период времени, когда вы лучший человек для этой работы, и эта работа является лучшей позицией для вас. Когда вы перестанете учиться или перестанете достигать успехов, наступает момент, чтобы передать место тому, кто лучше подходит для него, и получить лучшую роль для себя.

3 урока от Рида Хастингса

Меня мотивирует то, что мне приходится играть за свою позицию ежеквартально, и я стараюсь продолжать совершенствоваться, чтобы оставаться впереди, – говорит Хастингс.

Я читаю не менее 50 книг в год, преимущественно научную литературу и деловые книги от предпринимателей и руководителей, которые могут дать мне новый взгляд на мир.

Поскольку тенденции в социальных сетях меняются, я постоянно слежу за работниками, которые вносят новые идеи в мою персональную платформу. Если я не имею навыков, необходимых для выполнения определенной задачи, я нахожу того, кто это делает.

Я бросаю вызов себе ежеквартально, чтобы усвоить новые навыки, которые дополняют мою работу. Например, во время карантина я посещал онлайн-курсы письма и производства видео.

Пандемия коронавируса ускорила тенденции, на закрепление которых потребовались бы годы. Самодовольство гарантирует только то, что вы отстанете в условиях гиперконкурентной мировой экономики. Убедитесь, что рядом правильные люди, сохраняйте собственные навыки и зарабатывайте свой успех каждый день.