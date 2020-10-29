Ларри Пейдж – талантливый предприниматель, разработчик и сооснователь холдинга Alphabet, что занимает 5 позицию в рейтинге самых дорогих корпораций мира. Именно он в тандеме с Сергеем Брином создал Google – компанию, благодаря которой мы учимся, развиваемся, общаемся, ведем бизнес, планируем путешествия и многое другое.

Инновации 24 сделали подборку самых ярких высказываний выдающегося предпринимателя, которые лучше всего определяют его ценности, взгляды на жизнь и философию ведения бизнеса.

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Когда медиа пишут о нашей компании или об индустрии технологий в целом, речь всегда идет о конкуренции. Будто они освещают спортивные события! На самом деле трудно найти реальные примеры действительно удивительных вещей, которые произошли исключительно благодаря конкуренции. Как думаете, насколько интересно приходить на работу, если лучшее, что вы можете делать, – это противостоять кому-то, кто делает примерно то же самое?

Ценности

У компании есть установка: "Не будь злом". Мы делаем лучшее, что можем, для наших пользователей, для клиентов – для всех.

Если бы нашей главной мотивацией были деньги, мы бы давно продали компанию и провели остаток жизни на побережье.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин / gettyimages

Подходы

Моя работа как лидера заключается в том, чтобы обеспечить всем в компании большие возможности, чтобы каждый сотрудник чувствовал, что занят важными вещами и вносит вклад во благо всего общества. Мы делаем этот мир лучше.

Сотрудники должны чувствовать себя частью компании. Важно, чтобы она была для них как семья. Такое отношение обеспечит высокую производительность.

Я дискутировал со Стивом Джобсом, и он всегда утверждал: "Ребята, вы занимаетесь очень разными вещами одновременно". Да, он действительно преуспел выполняя всего одну или две вещи на высшем уровне. Однако, мы хотим сильнее повлиять на мир и делаем больше вещей.

Google / gettyimages

Цели

Мы стремимся создавать интуитивно понятные и невероятно полезные сервисы и технологии, чтобы люди пользовались ими дважды в день, как зубной щеткой.

Наша главная цель – упорядочить мировую информацию, сделать ее общедоступной и пригодной для использования.

Для нас действительно важны конфиденциальность и безопасность пользователей. Более того, нельзя получить одно без другого.

Ларри Пейдж / gettyimages

Успех

В колледже я узнал термин "здоровое пренебрежение к невозможному". Да, вы должны пытаться сделать то, чего не делает большинство людей. Ищите новые решения, трезво пренебрегая невозможным.

Если целишься достаточно высоко – трудно полностью провалиться. Инвесторы всегда предостерегали: "Ох, ребята, вы собираетесь потратить слишком много денег на эти сумасшедшие штуки". Сегодня YouTube, Chrome, Android – "штуки", которые приводят тех же инвесторов в наибольший восторг. Если то, что вы делаете, никто не называет безумием, вы что-то делаете не так.

Правда заключается в том, что все меняется. Если ваш бизнес является статическим – вас ждут неприятности.

Ларри Пейдж / gettyimages

Взгляды на жизнь