ДТЕК Мережі запровадив інноваційну технологію використання дронів для обстеження ліній електропередач. Дослідження проводилися близько трьох місяців. Технологія виявилася майже у 2 рази ефективніша за традиційні піші обходи ремонтних бригад та візуальний огляд ліній для виявлення пошкоджень.

Проєкт використання дронів і спеціалізованого програмного забезпечення з обробки даних для діагностики електромереж розроблений в рамках програми MODUS по цифровій трансформації ДТЕК. Пілотний проєкт з обстеження ліній електропередач дронами запустили у Новомосковському і Солонянському районах Дніпропетровської області, розповідає 24 канал.

Важливо: У США здивували безпілотником, який сам обирає цілі

Як це працює?

Дрони Безпілотні літальні апарати, оснащені фото та відеокамерами й тепловізорами, які фіксують і передають інформацію, що обробляється програмами з розпізнавання дефектів із використанням штучних нейронних мереж.

Зокрема, при обстеженні дроном на 500 кілометрах мережі фахівці виявили 916 дефектів ізоляторів. При звичайному ж огляді – 176. А, отже, новий підхід краще фіксує перегрів обладнання і дозволяє обстежувати більшу довжину ліній електропередач.

Які можливості відкриває технологія?

Представники компанії підрахували, що інноваційна технологія дронів знизить аварійність і тривалість відключень електроенергії (показник SAIDI) до 2025 року на 10-15 відсотків.

ДТЕК – лідер цифрової трансформації української енергетики. Використання у роботі дронів та побудова штучних нейронних мереж – дозволяє нам передбачити можливе місце аварії та проводити превентивні ремонти, посилювати мережі. Це дасть можливість працювати на випередження, а не ліквідовувати наслідки аварії. Як результат – якісно кращі послуги для наших клієнтів, – прокоментував Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі / ДТЕК

Дрони замінять людей?

Розробники проєкту запевняють, що запровадження інноваційної технології не призведе до скорочення співробітників. Очевидно, що потреба у великій кількості фахівців, які безпосередньо задіяні в оглядах, зменшиться. Натомість зросте попит на спеціалістів, які будуть працювати з дронами та базами даних, займатися управлінням та обслуговуванням нової цифрової системи.

Дрони можуть бути повністю інтегровані в інформаційні системи ОСР. Отримані дані автоматично аналізуються спеціальними програмами. ІТ-система сама формує звіти та дає рекомендації фахівцям щодо пріоритетів у ремонтах. Це значно економить час і мінімізує людський фактор, а, отже, підвищує надійність мереж, – пояснив принципи роботи ІТ-системи Маріс Куніцкіс, керівник інноваційних проєктів ДТЕК Мережі.

Маріс Куніцкіс, керівник інноваційних проєктів ДТЕК Мережі / ДТЕК

Скільки коштує технологія?

Фахівці пояснюють, що такі компанії, як Дніпровські електромережі або Київобленерго обслуговують близько 1, 5 млн клієнтів. Відтак, для ефективного використання технології операторами системи розподілення на одну компанію необхідно 6-10 дронів та супутнє програмне забезпечення. Вартість впровадження такого комплексу в середньому становить 10-12 млн гривень.

Оператор дрона / ДТЕК

Додамо, технологія обстеження мереж дронами активно використовується сучасними європейськими енергокомпаніями: ENEL (Італія), E-ON (Німеччина), CEZ Group (Чехія) тощо.

Для української електроенергетики технологія доволі нетипова, тож усе залежить від тарифоутворення, яке дозволило б компаніям інвестувати в інноваційні рішення.

Наступні кроки – протестувати мультиспектральну зйомку як альтернативу лідарного скануванню, що може здешевити збір інформації, – відзначив керівник програми MODUS Дмитро Осика.

ДТЕК: основні факти