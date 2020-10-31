Нова технологія дозволяє автоматизувати перевірку, прискорити процес моніторингу та ліквідації будь-яких пошкоджень. З початку року фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі обстежили з повітря 385 кілометрів ліній електропередач. Вдалося виявити та усунути понад 6 640 дефектів, частіше за все недоступних при звичайному огляді.

У компанії пояснюють, що дрон дозволяє проводити тепловізійну, фото- та відеозйомку ліній передач та виявляти найдрібніші дефекти в мережі. Насамперед, з його допомогою обстежують лінії середньої (6-10 кВ), а також високої (35-150 кВ) напруги, розповідають Інновації 24.

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Дрони застосовують в Криничанському, Павлоградському, Царичанському та Новомосковському районах Дніпропетровської області, а також містах Кам'янському та Підгородньому.

ДТЕК – лідер цифрової трансформації української енергетики. Пілотний проєкт з використання дрону ми почали торік. За цей час обстежили 573 км ліній, виявили та усунули майже 9 тисяч дефектів. Зараз разом з естонською компанією Hepta допрацьовуємо софт на базі штучних нейронних мереж, завдяки якому розпізнавання дефектів буде відбуватися автоматично – без участі людини, – зазначив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук.

Чому це важливо?

З урахуванням використання двох камер (відео та інфрачервоне зображення) за польотний день фахівці обстежують від 6 до 7,5 км. Дрон допомагає провести огляд у важкодоступних місцях: на заболоченій місцевості, над кущами та деревами, водними перешкодами та промисловими районами. Крім того, обстеження проводять без відключення ліній та залучення додаткової техніки, що значно прискорює процес.

Фахівці відразу проводять відео- та фотофіксацію дефектів, а також діагностику нагріву контактних з'єднань ліній за допомогою інфрачервоної камери та усувають несправності ще до моменту аварії. Таким чином, в Кам'янському вдалося вчасно виявити дефект одного з елементів опори високовольтної лінії 150 кВ, який міг призвести до обриву проводу та, як наслідок, – масштабної аварії з відключенням цілого житлового району та зупинкою залізничного сполучення.

Компанія планує продовжувати використовувати дрони для обстеження ліній та масштабувати проєкт на всю Дніпропетровську область.

Схожий метод у своїй роботі успішно використовують сучасні європейські енергокомпанії: ENEL (Італія), E-ON (Німеччина), CEZ Group (Чехія). Тепер він доступний і в Україні.