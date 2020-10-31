На Дніпропетровщині працівники ДТЕК за допомогою дрону обстежили майже 400 км електроліній
Нова технологія дозволяє автоматизувати перевірку, прискорити процес моніторингу та ліквідації будь-яких пошкоджень. З початку року фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі обстежили з повітря 385 кілометрів ліній електропередач. Вдалося виявити та усунути понад 6 640 дефектів, частіше за все недоступних при звичайному огляді.
У компанії пояснюють, що дрон дозволяє проводити тепловізійну, фото- та відеозйомку ліній передач та виявляти найдрібніші дефекти в мережі. Насамперед, з його допомогою обстежують лінії середньої (6-10 кВ), а також високої (35-150 кВ) напруги, розповідають Інновації 24.
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Дрони застосовують в Криничанському, Павлоградському, Царичанському та Новомосковському районах Дніпропетровської області, а також містах Кам'янському та Підгородньому.
ДТЕК – лідер цифрової трансформації української енергетики. Пілотний проєкт з використання дрону ми почали торік. За цей час обстежили 573 км ліній, виявили та усунули майже 9 тисяч дефектів. Зараз разом з естонською компанією Hepta допрацьовуємо софт на базі штучних нейронних мереж, завдяки якому розпізнавання дефектів буде відбуватися автоматично – без участі людини, – зазначив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук.
Чому це важливо?
З урахуванням використання двох камер (відео та інфрачервоне зображення) за польотний день фахівці обстежують від 6 до 7,5 км. Дрон допомагає провести огляд у важкодоступних місцях: на заболоченій місцевості, над кущами та деревами, водними перешкодами та промисловими районами. Крім того, обстеження проводять без відключення ліній та залучення додаткової техніки, що значно прискорює процес.
Компанія планує продовжувати використовувати дрони для обстеження ліній та масштабувати проєкт на всю Дніпропетровську область.
Схожий метод у своїй роботі успішно використовують сучасні європейські енергокомпанії: ENEL (Італія), E-ON (Німеччина), CEZ Group (Чехія). Тепер він доступний і в Україні.
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