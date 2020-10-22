Нещодавно компанія Boston Dynamics оголосила, що розробка Spot отримає додатковий маніпулятор у вигляді руки, яка зможе щонайменше відчиняти двері та збирати предмети. Розробка надійде у продаж вже у січні наступного року.

Компанія Boston Dynamics представила роботів Spot в червні 2020 року. Наразі вже продано 250 одиниць товару. Примітно, що вартість новітнього робота склала 75 000 доларів та викликала багато суперечок. Проте, комерційна успішність розробки довела, що для багатьох організацій дана технологія є цікавою та економічно привабливою, пише Bespilot.

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Компанія також розробила різноманітні аксесуари для розширення можливостей робота: зарядний пристрій, ціна якого складає 1 650 доларів, лідар та камери вартістю 34 570 доларів.

Наступним найближчим оновленням стане рука-маніпулятор, яку можна буде придбати вже у січні 2021 року. Розробники повідомляють, що вона матиме шість ступенів свободи, а маніпулювати нею можна буде за допомогою телеуправління і контрольованого автономного управління через планшет.

Які функції виконуватиме маніпулятор?

Компанія-розробник відзначає, що рука — це набагато більше, аніж просто обладнання. Вона буде постачатися з інтуїтивно зрозумілим призначеним для користувача інтерфейсом.

Крім того, рука буде доступна розробникам через API. Відтак, для неї можна буде писати власні програми.

Оновлений Spot зможе відчиняти двері, збирати предмети та перетягувати об'єкти. Дані функції будуть автоматизовані та запропоновані в якості бета-функцій при покупці маніпулятора.

Фото: Boston Dynamics

Ба більше, компанія Boston Dynamics оголосила, що незабаром у продаж надійдуть док-станції для зарядки, до яких роботи Spot зможуть самостійно направлятися та підзаряджати свої акумулятори.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що на підвищення популярності Spot'а разюче вплинула пандемія COVID-19, адже розробка від Boston Dynamics допомогла комунікувати лікарям та пацієнтам.