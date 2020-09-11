Робопса Spot від Boston Dynamics почали продавати у Європі: ціна
Американська компанія Boston Dynamics відтепер продаватиме роботів-собак Spot не лише у США. Пристрій надійде у продаж в країнах Євросоюзу, Великобританії та Канаді.
Таке рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням попиту, повідомляє офіційний сайт Boston Dynamics.
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Аби замовити Spot, потрібно додати робота в кошик на офіційному сайті Boston Dynamics та внести депозит – 1 тисячу доларів. Після цього представники компанії сконтактуються з покупцем, аби домовитися про подальші транзакції та доставку.
Клієнтам надають стандартну гарантію на рік. Водночас пропонують скористатися програмою Spot CARE, яка передбачає покриття страховки, ремонт у швидші терміни та безкоштовне оновлення обладнання.
Збільшення попиту на Spot
Після того, як у червні 2020 року стартував комерційний продаж Spot у США, збільшилася і кількість відповідних запитів у європейських країнах. Зокрема:
- британська архітектурна фірма Foster + Partners використовувала Spot, аби в реальному часі проводити моніторинг будівництва свого проєкту електростанції в Лондоні.
- німецька компанія Merck KGaA залучила Spot для підвищення ефективності та надійності промислових операцій за допомогою дистанційного зондування та інспекції станції термічної обробки вихлопів.
- норвезька компанія Kvaerner Stord обрала Spot, аби використовувати технологію візуального відстеження активів та комп'ютерного зору.
На збільшення попиту також вплинула пандемія COVID-19. Адже робопси Spot від Boston Dynamics допомагали спілкуватися лікарям і пацієнтам.
Spot "допомагає" обстежити пацієнта у американській лікарні / Фото The Boston Globe