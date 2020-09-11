Американська компанія Boston Dynamics відтепер продаватиме роботів-собак Spot не лише у США. Пристрій надійде у продаж в країнах Євросоюзу, Великобританії та Канаді.

Таке рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням попиту, повідомляє офіційний сайт Boston Dynamics.

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Як замовити робопса від Boston Dynamics

Аби замовити Spot, потрібно додати робота в кошик на офіційному сайті Boston Dynamics та внести депозит – 1 тисячу доларів. Після цього представники компанії сконтактуються з покупцем, аби домовитися про подальші транзакції та доставку.

Робот коштує 74,5 тисячі доларів (понад 2 мільйони гривень). Spot не доставляють в країни, де є обмеження ITAR (Міжнародний регламент обігу озброєнь) або експортного контролю США.

Клієнтам надають стандартну гарантію на рік. Водночас пропонують скористатися програмою Spot CARE, яка передбачає покриття страховки, ремонт у швидші терміни та безкоштовне оновлення обладнання.

Збільшення попиту на Spot

Після того, як у червні 2020 року стартував комерційний продаж Spot у США, збільшилася і кількість відповідних запитів у європейських країнах. Зокрема:

британська архітектурна фірма Foster + Partners використовувала Spot, аби в реальному часі проводити моніторинг будівництва свого проєкту електростанції в Лондоні.

використовувала Spot, аби в реальному часі проводити моніторинг будівництва свого проєкту електростанції в Лондоні. німецька компанія Merck KGaA залучила Spot для підвищення ефективності та надійності промислових операцій за допомогою дистанційного зондування та інспекції станції термічної обробки вихлопів.

залучила Spot для підвищення ефективності та надійності промислових операцій за допомогою дистанційного зондування та інспекції станції термічної обробки вихлопів. норвезька компанія Kvaerner Stord обрала Spot, аби використовувати технологію візуального відстеження активів та комп'ютерного зору.

На збільшення попиту також вплинула пандемія COVID-19. Адже робопси Spot від Boston Dynamics допомагали спілкуватися лікарям і пацієнтам.



Spot "допомагає" обстежити пацієнта у американській лікарні / Фото The Boston Globe