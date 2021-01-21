Американські блогери випробували всюдихід українського виробництва SHERP в умовах міста. Вони продемонстрували, як транспортний засіб долає буденні завдання. Відео тест-драйву виклали на YouTube-каналі.

На всюдиході блогери відвідали АЗС, автомийку та заклади громадського харчування. Головна мета – перевірити, наскільки SHERP підходить для повсякденного використання, розповідають Інновації 24.

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Відзначимо, всюдихід SHERP не можна назвати надшвидким: водій рухався зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Водночас його основною перевагою є величезні колеса, які з легкістю долають бордюри.

Спершу блогери вирішили відвідати ресторан швидкого харчування Dunkin' Donuts. Далі всюдихід вирушив на автомийку, де труднощів не виникло, на відміну від мандрівки на АЗС. Водієві довелося припаркуватися таким чином, аби шланг дістав до бензобаку. Наступний пункт призначення – McDonald's. Всюдихід без жодних проблем заїхав на McDrive. Однак, через те, що SHERP не має бічних дверей, блогеру довелося вийти з салону, аби розрахуватися та забрати своє замовлення. Ба більше, дівчина блогера була вкрай здивована тим, що всюдихід не оснащений тримачами для стаканів.

Блогери випробували український всюдихід SHERP на дорогах США: дивіться відео

Висновок

Всюдихід SHERP – потужний транспортний засіб, до якого необхідно звикнути. Так, в умовах міста виникають труднощі з паркуванням через великі габарити. Незручностей додає також відсутність бічних дверей та специфічний салон. Безперечно, його стихія – віддалені куточки міста, бездоріжжя та складні погодні умови.

Всюдихід SHERP: що відомо

SHERP – всюдихід-амфібія на шинах наднизького тиску, створений на базі прототипа петербурзького інженера-винахідника Олексія Гарагашьяна. Згодом український бізнесмен Володимир Школьник придбав права на виробництво всюдихода. У 2014 році Гарагашьян і Школьник заснували компанію та завод з виробництва всюдиходів у Санкт-Петербурзі. Випуск машин розпочався у 2015 році. Раніше Школьник займався вдосконаленням розробки у власному інжиніринговому центрі під Києвом. У лютому 2016 року SHERP з'явився на британському шоу Top Gear. Автомобілем зацікавились на Заході, тож компанія запустила друге виробництво Шерпа у Києві.

Сьогодні всюдиходи SHERP виготовляються на двох заводах — в Росії (для внутрішнього ринку) та в Україні (на експорт). Додамо, машини SHERP використовують в МНС Росії та ДСНС України. У серпні 2020 року Володимир Школьник заявив про закриття українського виробництва всюдихода і перенесення його в Європу.