Генеральний директор і президент PayPal Даніель Шульман заявив, що опитування на саміті виконавчої ради CNBC Workforce встановило: дві третини співробітників початкового рівня та кол-центру живуть від зарплати до зарплати. Компанія почала впровадження низки заходів задля зміни даної тенденції.

Так, компанія знизила витрати на охорону здоров'я та створила можливості для того, щоб більше працівників отримували власний капітал у компанії, сприяючи довгостроковій економії. На думку керівника, турбота про працівників означає більший успіх компанії, пише CNBC.

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Керівники PayPal були вражені, коли дізналися, що деякі працівники компанії є фінансово незахищеними. Після сплати податків та основних витрат на життя співробітникам залишається приблизно від 4 до 6 відсотків наявного доходу.

Це було справжнім дзвінком для нас. Наша місія як компанії полягає в демократизації фінансових послуг – управління грошовими ресурсами та їх переміщення повинні бути правом усіх громадян, а не лише привілеєм для заможних, – поділився Шульман на Віртуальному саміті виконавчої ради CNBC.

Які заходи впровадили?

Всупереч ринковій оплаті праці (а в деяких випадках і вище ринкової) співробітники все одно перебували "в одному кроці від кризи". Тому компанія впроваджує ряд нових ініціатив: наприклад, зниження витрат співробітників на охорону здоров'я, навчання фінансової грамотності, а також забезпечення співробітникам можливості отримати акції компанії та робити довгострокові заощадження.

Це інвестиція у ваших співробітників. Яка її окупність? Вона полягає в тому, що ви отримуєте набагато менше виснаження і прогулів, натомість – набагато більше залученості співробітників та задоволення клієнтів.

– відзначив Шульман.