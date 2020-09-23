Viber-бот YASNO відтепер нагадуватиме про передачу показань електролічильника
Оновлений чат-бот електропостачальника YASNO для зручності клієнтів буде нагадувати про передачу показань лічильника 1 числа кожного місяця. Ця функція допоможе жителям Києва, Дніпропетровської та Донецької областей завжди вчасно повідомляти дані, щоб сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію.
Як почати користуватися?
Для налаштування у своєму смартфоні функції нагадування про передачу показань лічильника потрібно:
- встановити чат-бот YASNO-online у Viber;
- у головному меню чату обрати розділ "передати показання";
- натиснути "нагадати": на початку кожного місяця клієнт буде отримувати повідомлення у Viber.
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Які переваги надає чат-бот?
Передати показання можна за одним або кількома особовими рахунками, наприклад, за рідних чи знайомих старшого віку, які не користуються онлайн-сервісами. Крім того, через електронний помічник можна:
- швидко сплатити за світло без комісії;
- дізнатись адресу найближчого енергоофісу;
- відкрити новий особовий рахунок;
- підібрати енергоефективні рішення, що допоможуть економити електроенергію та кошти.
Viber-бот YASNO / YASNO
Вже понад 70 тисяч клієнтів приєдналися до чат-боту YASNO. Оновлена версія має привабливий інтерфейс та, як і раніше, допомагає прямо зі смартфону вирішити найпоширеніші питання з електропостачання. Ми продовжуємо вдосконалювати цифрові сервіси, робити їх більш функціональними та зручними для клієнтів, – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.
YASNO: основні факти
- Постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та зарядних станцій для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.
- YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.
- Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту.
- Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.