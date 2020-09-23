Оновлений чат-бот електропостачальника YASNO для зручності клієнтів буде нагадувати про передачу показань лічильника 1 числа кожного місяця. Ця функція допоможе жителям Києва, Дніпропетровської та Донецької областей завжди вчасно повідомляти дані, щоб сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію.

Як почати користуватися?

Для налаштування у своєму смартфоні функції нагадування про передачу показань лічильника потрібно:

встановити чат-бот YASNO-online у Viber;

YASNO-online у Viber; у головному меню чату обрати розділ "передати показання" ;

; натиснути "нагадати": на початку кожного місяця клієнт буде отримувати повідомлення у Viber.

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Які переваги надає чат-бот?

Передати показання можна за одним або кількома особовими рахунками, наприклад, за рідних чи знайомих старшого віку, які не користуються онлайн-сервісами. Крім того, через електронний помічник можна:

швидко сплатити за світло без комісії;

дізнатись адресу найближчого енергоофісу;

відкрити новий особовий рахунок;

підібрати енергоефективні рішення, що допоможуть економити електроенергію та кошти.

Viber-бот YASNO / YASNO

Вже понад 70 тисяч клієнтів приєдналися до чат-боту YASNO. Оновлена версія має привабливий інтерфейс та, як і раніше, допомагає прямо зі смартфону вирішити найпоширеніші питання з електропостачання. Ми продовжуємо вдосконалювати цифрові сервіси, робити їх більш функціональними та зручними для клієнтів, – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.