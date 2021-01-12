В Україні розпочав роботу онлайн-сервіс юридичної перевірки нерухомості на вторинному ринку. Його розробила компанія Monitor.Estate у співпраці з Opendatabot.

Новий сервіс допомагає перевірити будь-який вид вторинної нерухомості щодо: правильності заявленої площі, наявності іпотеки, кількості власників, арештів тощо. Він працює на основі відкритих даних і надає юридичну інформацію про новобудови. пише AIN.UA. Читайте також: У Миколаєві пам'ятки оснастили табличками з QR-кодом і шрифтом Брайля: для чого, фото Процедура перевірки Розробники запевняють, що одна перевірка триває не більше ніж 10 секунд. Її вартість – 49 гривень. Для здійснення первинного аудиту необхідно: Перейти на сайт Monitor.Estate; Ввести ідентифікаційні дані власника об’єкта: реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ юридичної особи; Обрати об’єкт; Оплатити перевірку; Зачекати й отримати результат. Додають, що у 2019 році Opendatabot створив реєстр, за допомогою якого можна перевірити майно: квартири, будинки, земельні ділянки, офісні приміщення чи магазини. Він стане у пригоді охочим винайняти в оренду житло або придбати власне майно.