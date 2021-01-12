В Україні запустили онлайн-сервіс юридичної перевірки нерухомості: як працює, скільки коштує
В Україні розпочав роботу онлайн-сервіс юридичної перевірки нерухомості на вторинному ринку. Його розробила компанія Monitor.Estate у співпраці з Opendatabot.
Процедура перевірки
Розробники запевняють, що одна перевірка триває не більше ніж 10 секунд. Її вартість – 49 гривень. Для здійснення первинного аудиту необхідно:
- Перейти на сайт Monitor.Estate;
- Ввести ідентифікаційні дані власника об’єкта: реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ юридичної особи;
- Обрати об’єкт;
- Оплатити перевірку;
- Зачекати й отримати результат.
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