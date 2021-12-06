Повітряне таксі eHang можуть запустити найближчими місяцями

Китайська eHang заявила, що її безпілотне повітряне таксі EH216 може бути повністю сертифіковане та введене в експлуатацію протягом декількох місяців. Якщо це вдасться, розробник зможе реалізувати інноваційний проєкт значно раніше, ніж конкуренти у Європі та США.

За словами голови компанії Хуачжі Ху, EHang та CAAC (Управління цивільної авіації Китаю) досягли консенсусу про керівний принцип. Так, експлуатаційні пробні польоти можуть виконуватися поступово, водночас просуваючи процес сертифікації.

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Що відомо

Компанія заявляє, що їй вдалося накопичити великий досвід експлуатації та встановити рекорди безпеки своїх апаратів. Тож ці випробувальні польоти мають намір перетворити на комерційні після отримання сертифікації. Наразі вже відбулося:

близько 2 800 експлуатаційних польотів у межах семи випробувальних операцій з повітряної мобільності у Китаї;

понад 20 000 автономних пробних польотів в 11 країнах світу.

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Відзначається, що наразі робота з сертифікації вступила в завершальну стадію перевірки. "Ми сподіваємось отримати схвалення CAAC на сертифікацію типу EHang 216 впродовж наступних кількох місяців", – підкреслив директор зі стратегії Едвард Хуасіанг Сюй.

Зауважимо, провідна компанія США Joby Aviation має намір отримати сертифікат FAA у 2023 році. Німецька Lilium планує ввести в експлуатацію свої літальні апарати не раніше 2024 року.