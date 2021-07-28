Головна мета демонстраційного польоту – показати, як далеко аеротаксі може пролетіти без підзарядки, тим самим розвіяти побоювання з приводу дальності польоту і заряду батареї.

Варте уваги У США показали концепт майбутнього аеротаксі: конструкція вражає – фото, відео

Чому це важливо

Наразі це один з найтриваліших польотів для електричного літака, що еквівалентно поїздці між Сіетлом і Ванкувером або з Лос-Анджелеса в Сан-Дієго. Такі регіональні подорожі сотні разів на день роблять літаки великих авіакомпаній. Заміна забруднюючих літаків літаками з нульовим рівнем викидами, такими як Joby, може стати важливим кроком на шляху до скорочення викидів CO2.

Ми досягли того, що багато хто вважав неможливим за допомогою сучасних акумуляторних технологій. Таким чином, ми зробили перший крок до того, щоб зробити зручні повітряні подорожі без викидів шкідливих речовин між такими місцями, як Сан-Франциско та озеро Тахо, Х'юстон і Остін, або Лос-Анджелес і Сан-Дієго, повсякденною реальністю,

– йдеться в заяві Джоба Бевірта, засновника і генерального директора Joby.