У Китаї компанія EHang запустила екскурсійні польоти на аеротаксі: подробиці, відео
У Гонконгу компанія EHang запустила пілотну програму з проведення екскурсійних польотів на електричних аеротаксі.
EHang вдалося реалізувати поставлену мету за участі місцевої компанії-забудовника Greenland Hong Kong Holdings Limited. Остання надала розробникам льотну базу, пише New Atlas.
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Де запустили сервіс?
Сервіс розпочав роботу у міському окрузі Чжаоцин провінції Гуандун. Злітний майданчик аеротаксі розташований в житловому кварталі Forest Lake. Туристам пропонують ознайомитися з мальовничими локаціями та визначними пам'ятками за допомогою екскурсійних польотів. Очікують, що вони допоможуть охочим придбати нерухомість подивитися на житловий квартал з повітря.
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