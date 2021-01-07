У Гонконгу компанія EHang запустила пілотну програму з проведення екскурсійних польотів на електричних аеротаксі.

EHang вдалося реалізувати поставлену мету за участі місцевої компанії-забудовника Greenland Hong Kong Holdings Limited. Остання надала розробникам льотну базу, пише New Atlas.

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Аеротаксі EH216 Електричні літальні апарати оснащені 16 незалежними роторами, що встановлені парами навколо пасажирської кабіни. Наразі гелікоптер може досягати максимальної швидкості 130 км/год та перебувати у безперервному полоті 21 хвилину до наступного заряду.

Де запустили сервіс?

Сервіс розпочав роботу у міському окрузі Чжаоцин провінції Гуандун. Злітний майданчик аеротаксі розташований в житловому кварталі Forest Lake. Туристам пропонують ознайомитися з мальовничими локаціями та визначними пам'ятками за допомогою екскурсійних польотів. Очікують, що вони допоможуть охочим придбати нерухомість подивитися на житловий квартал з повітря.