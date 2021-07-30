Customcells, яка співпрацює з виробником спортивних автомобілів Porsche, буде постачати літій-іонні батареї для літака Lilium. Компанії працювали над розробкою технології впродовж понад одного року.

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На цей момент контракт укладено на семимісний літак. Ми раді довгострокового партнерства з Customcells і використовувати ту ж саму технологію в якийсь момент для декількох продуктів, – зауважив головний виконавчий директор Lilium Даніель Віганд.

Чим особливий Lilium

Компанія застосувала унікальний метод приведення до руху свого гвинтокрила. Так, найчастіше розробники аеротаксі використовують пропелерні установки. Своєю чергою Lilium спроєктувала власний підхід, що базується на:

електродвигунах в закрилках, що забезпечують тягу;

канальних вентиляторах для мінімізації шуму.

Lilium має на меті розпочати регулярні перевезення пасажирів між містами. Наступний крок – розробка моделі, яка вміщуватиме 16 пасажирів. У компанії прагнуть встановити тарифи, конкурентоспроможні з високошвидкісними залізницями.

Стартап авіаційної мобільності Lilium впевнено прямує до своєї мети.Аеротаксі мають запустити у 2024 році. Компанія може стати однією з перших, хто отримає сертифікацію на регулярні комерційні рейси в Європі.