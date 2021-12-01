У компанії зауважують, що перше льотне випробування прототипу заплановане на кінець поточного року. Розробка повнофункціональної моделі стартує у 2022 році.

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Pantala Concept H / Фото Pantuo Aviation

Характеристики літака

розрахований на 5 осіб;

дальність польоту складає понад 250 кілометрів;

максимальна швидкість сягає 300 кілометрів на годину;

працює на літій-іонних батареях;

керовану тягу забезпечують 22 канальних електровентилятори середнього діаметра.

Наразі це усі відомі деталі. Попередньо, компанія Pantuo Aviation має намір запустити послуги летючого таксі до 2027 року.

Концепт електричного повітряного таксі Pantala Concept H: дивіться відео